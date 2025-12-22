OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Ponedeljak
17.00 Krka - Partizan +170,5 (2,25)
18.00 Kluž - Split +174,5 (1,90)
Kvota: 4,27
