OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

22. 12. 2025. u 07:24

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Ponedeljak

17.00 Krka - Partizan +170,5 (2,25)

18.00 Kluž - Split +174,5 (1,90)

Kvota: 4,27

