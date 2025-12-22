Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI SU JUČE PROŠLI: Evo "Tip" - tiketa za ponedeljak

В.М.

22. 12. 2025. u 08:43 >> 08:49

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ СУ ЈУЧЕ ПРОШЛИ: Ево Тип - тикета за понедељак

Foto: Profimedia

Juče su naši tipsteri bili uspešni pa su oni koji su prepisali Tip - tiket dana mogli lepo to da unovče. Jučerašnji tip tiket dana možete da pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

16.30 Sumgajit - Sabah Baku 2 (1,80)

18.00 AEL Limasol - AEK Larnaka 1X&0-4 (1,85)
21.00 Bilbao - Espanjol 1 (1,85)

Ukupna kvota: 6,16

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)

MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)