NAŠI PREDLOZI SU JUČE PROŠLI: Evo "Tip" - tiketa za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Juče su naši tipsteri bili uspešni pa su oni koji su prepisali Tip - tiket dana mogli lepo to da unovče. Jučerašnji tip tiket dana možete da pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
16.30 Sumgajit - Sabah Baku 2 (1,80)
21.00 Bilbao - Espanjol 1 (1,85)
Ukupna kvota: 6,16
