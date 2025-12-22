KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Pomoćnik Saše Obradovića u stručnom štabu Partizana

Potvrđeno je da će od utorka Đoan Penjaroja biti novi trener Partizana!

FOTO: M. Vukadinović

Prema poslednjim informacijama, bivši trener Barselone dogovorio je saradnju sa crno-belima do 2027. godine, uz ugovor vredan oko 1,2 miliona evra.

U Penjarojinom stručnom štabu trebalo bi da ostanu i Mirko Ocokoljić, kao i dugogodišnji član kluba Aca Matović, dok će im se pridružiti i mladi Uroš Dragićević.

Dragićević iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo. Sa aktuelnim trenerom Crvene zvezde Sašom Obradovićem sarađivao je u Monaku, dok je dodatno usavršavanje stekao i u NBA ligi, radeći u organizaciji Boston Seltiksa.

U Partizanu će obavljati ulogu pomoćnog trenera, ali i imati važan zadatak u komunikaciji i prevođenju, s obzirom na to da se španski strateg ne služi engleskim jezikom.