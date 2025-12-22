JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Predlog nedeljnog sigurica tiketa je prošao. Pogođene parove možete da vidite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
19.00 Univerzitatea Krajova - Čiksereda 1 (1,20)
21.45 Benfika - Famalikao 1 (1,32)
Ukupna kvota: 2,13
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
