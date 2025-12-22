Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

22. 12. 2025. u 07:00 >> 23:14

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Predlog nedeljnog sigurica tiketa je prošao. Pogođene parove možete da vidite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

19.00 Univerzitatea Krajova - Čiksereda 1 (1,20)

21.00 Egipat - Zimbabve (1,35)
21.45 Benfika - Famalikao 1 (1,32)

Ukupna kvota: 2,13

