VREDNA DONACIJA: Jakne za ugrožene Pčinjskog okruga

Posredstvom svog predstavnika u Republici Srbiji, globalna kompanija „Intero Integrity“ iz Holandije uputila je vrednu donaciju Javnoj ustanovi Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje, saopšteno je iz lokalne samouprave.

Foto: Grad Vranje

Donacija u ukupnoj vrednosti od 18.000 evra, obuhvata univerzalne jakne koje se, po potrebi, mogu transformisati u vreće za spavanje.

Ova oprema namenjena je korisnicima usluga ustanove, ali i ugroženim građanima širom Pčinjskog okruga, kojima će tokom zimskog perioda obezbediti dodatnu toplotu, sigurnost i zaštitu.

Multifunkcionalnost jakni omogućava njihovu upotrebu u različitim uslovima, što je od posebnog značaja za lica koja se nalaze u teškim životnim okolnostima.

Iz ustanove ističu da je podrška od izuzetnog značaja, jer doprinosi unapređenju kvaliteta usluga i poboljšanju uslova života najugroženijih kategorija stanovništva, posebno uoči zimskih meseci.