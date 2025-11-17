NORMALIZOVAN SAOBRAĆAJ NA BULEVARU PATRIJARHA PAVLA U NOVOM SADU : Završeni radovi na izgradnji magistralnog vrelovoda

RADNICI javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“, Novi Sad završili su radove na izgradnji magistralnog vrelovoda i vrelovodnih priključaka u Somborskoj ulici i na Bulevaru patrijarha Pavla, tako da je od danas, saobraćaj u tom delu grada normalozovan.

N.Karlić

Ranije početi radovi na Bulevaru patrijarha Pavla, nastavljeni su 29. septembra, pa je od tada u toj zoni, privremeno bio promenjen režim saobraćaja, prema Rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve. Sada je ponovo otvorena desna kolovozna traka na Bulevaru patrijarha Pavla do Somborske ulice, pa su za vozila prohodni i pravci iz Bulevara kneza Miloša i Bulevara Evrope, kao i iz pravca Veternika .

Iz JKP „Novosadska toplana“ ističu da je planirani rok za završetak navedenih radova bio 1. decembar i da su, izuzetnim zalaganjem radnika na terenu, radovi završeni dve nedelje ranije.

- Zahvaljujemo se sugrađanima na ukazanom strpljenju i razumevanju povodom izmena ražima saobraćaja prouzrokovanih radovima- kažu u JKP „Novosadska toplana“.