VEĆ SUTRA KREĆE ISPLATA UVEĆANIH PENZIJA Oglasio se Siniša Mali: Najstariji sugrađani dobiće penzije pre božićnih praznika

02. 01. 2026. u 11:01

MINISTAR finansija Siniša Mali objavio je da već sutra kreće isplata uvećanih penzija i da, kao što su i obećali, najstariji sugrađani će uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika.

ВЕЋ СУТРА КРЕЋЕ ИСПЛАТА УВЕЋАНИХ ПЕНЗИЈА Огласио се Синиша Мали: Најстарији суграђани добиће пензије пре божићних празника

Foto: P. Milošević, N. Skenderija

- Naime, već sutra, u subotu 3. januara 2026. godine počinje isplata penzija penzionerima koji penzije primaju na kućne adrese. Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru. Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i januara meseca, i zato nam je bilo važno da na ovaj način izađemo u susret našim penzionerima, kako bi što pre dobili svoje uvećane penzije - napisao je Mali.

Istakao je da je prosečna penzija u 2025. godini iznosila je oko 437 evra, dok će prosečna penzija u ovoj, 2026. godini biti oko 485 evra.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

Pogledajte samo kolike su to razlike u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra.Veoma je važno i da penzije rastu u realnom iznosu, dakle iznad nivoa inflacije, a samim tim i životni standard naših najstarijih, što je uvek među prioritetima Vlade Republike Srbije. Kada pogledamo period od 2020. do 2026. godine, beleži se realan rast penzija od 45,2 odsto, dok je očekivani nominalni rast 117,1 odsto. Penzije nikada nisu bile veće i to je još jedno obećanje koje smo ispunili, a sada nastavljamo dalje, ka ispunjenju cilja koji smo postavili da do kraja 2027. godine prosečna penzija u Srbiji dostigne 650 evra - zaključio je Mali.

