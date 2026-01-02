OVO JE SRBIN KOJI JE NESTAO NAKON TRAGEDIJE U ŠVAJCARSKOJ: Stefan radio kao obezbeđenje u klubu - Gubi mu se svaki trag

SRBIN Stefan Ivanović (31) koji je u novogodišnjoj noći radio kao obezbeđenje u klubu u ekskluzivnom skijalištu Kran-Montana u Švajcarska koji je zadesila stvarična eksplozija i pozar, još uvek nije ponađen.

Foto: Printsreen/Društvene mreže

Porodica ovog mladića je očajna, jer nemaju nikakve informacije o Stefanu. Nadaju se bilo kakvim vestima, i apeluju na svakoga ko ima bilo kakav podatak o Stefanu da se javi.

Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi i radi u Švajcarskoj već više od dvadeset godina, a tokom dočeka bio je na svom radnom mestu.

- Stefan je brat moga supruga. Radio je kao izbacivač, kao obezbeđenje u tom kafiću i sinoć kada je izbio požar on je bio tamo. I bukvalno mu se od tada gubi svaki trag. Niko od nas ne zna da li je on živ ili mrtav. Nemamo baš nikakvu informaciju. Iako su neki portali objavili da među gostima kluba nije bilo nikoga iz Srbije, Stefan ima dvojno državljanstvo, pa to nekoga može da zbuni - rekla je zabrinuta Marina za portal Telegraf.rs i dodaje:

- Jedno vreme je živeo ovde, kasnije je otišao tamo. Niko ga nije video. Znači nam pomoć bilo koga iz Srbije iz Vlade ili ambasade, bilo ko.

Foto: Printsreen/Društvene mreže

Mobilni telefon nestalog Stefana bio je dostupan još nekoliko sati nakon eksplozije što daje nadu porodici da je on živ i negde zbrinut.

Podsetimo, 47 ljudi je poginulo u eksploziji i požaru u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a povređeno je više od 100 osoba.