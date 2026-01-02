UMRLO DETE (2) POVREĐENO VATROMETOM: Užas u Skoplju
DVOGODIŠNjE dete, koje je teško povređeno tokom proslave Nove godine, umrlo je ovog jutra u klinici u Skoplju.
Prema pisanju medija, dete je navodno pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet.
Dete je prvobitno lečeno u Gradskoj opštoj bolnici, a zbog težine povreda hitno je prebačeno u Kliniku za dečju hirurgiju. Lekarske ekipe su konstatovale masivno krvarenje u mozgu, koje je zahvatilo sve moždane komore.
Uprkos intenzivnoj medicinskoj nezi i stalnom praćenju, stanje deteta je bilo izuzetno ozbiljno i opasno po život. Jutros su lekari konstatovali smrt.
Do nesreće je došlo kada je dete bilo sa majkom napolju, kako bi posmatrali vatromet. U jednom trenutku, dok ga je majka držala u naručju, dete je pogođeno metalnim projektilom, najverovatnije zalutalim metkom, nakon čega je odmah prevezeno u bolnicu.
Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski je ranije izjavio da je ovo bio jedan od najozbiljnijih incidenata tokom novogodišnje noći. On je naveo da je povredu naneo metalni fragment i da se sve okolnosti incidenta još uvek istražuju.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
Serija paljenja lokala: Uhapšeni osumnjičeni za još tri slučaja
Preporučujemo
VLASNICA BARA BILA U LOKALU U TRENUTKU IZBIJANjA POŽARA: Poznato u kakvom je stanju (FOTO)
02. 01. 2026. u 10:40
KINA ODLUČILA DA POVEĆA NATALITET: Od danas uvodi porez na kontraceptivna sredstva
02. 01. 2026. u 10:34
RUSI IZVELI MASOVNI NAPAD TOKOM NOĆI: Na meti Zaporožje, pogođen tržni centar (FOTO/VIDEO)
02. 01. 2026. u 10:33
SLOVAČKI MINISTAR ODBRANE: EU nema pravo da se meša u odbranu, zato postoji NATO
02. 01. 2026. u 10:31
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)