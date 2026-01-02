UMRLO DETE (2) POVREĐENO VATROMETOM: Užas u Skoplju

DVOGODIŠNjE dete, koje je teško povređeno tokom proslave Nove godine, umrlo je ovog jutra u klinici u Skoplju.

Prema pisanju medija, dete je navodno pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet.

Dete je prvobitno lečeno u Gradskoj opštoj bolnici, a zbog težine povreda hitno je prebačeno u Kliniku za dečju hirurgiju. Lekarske ekipe su konstatovale masivno krvarenje u mozgu, koje je zahvatilo sve moždane komore.

Uprkos intenzivnoj medicinskoj nezi i stalnom praćenju, stanje deteta je bilo izuzetno ozbiljno i opasno po život. Jutros su lekari konstatovali smrt.

Do nesreće je došlo kada je dete bilo sa majkom napolju, kako bi posmatrali vatromet. U jednom trenutku, dok ga je majka držala u naručju, dete je pogođeno metalnim projektilom, najverovatnije zalutalim metkom, nakon čega je odmah prevezeno u bolnicu.

Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski je ranije izjavio da je ovo bio jedan od najozbiljnijih incidenata tokom novogodišnje noći. On je naveo da je povredu naneo metalni fragment i da se sve okolnosti incidenta još uvek istražuju.

