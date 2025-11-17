GUSLAMA ČUVAJU TRADICIJU I OBIČAJE: Emocije su nosile sve prisutne do finala

GUSLARSKO veče pod nazivom Čuvari istorije kulture i tradicije, u organizaciji Kulturno umetničkog društva Petar Perunović Perun, održano je u Kulturnom centru u Zrenjaninu, uz učešće sedmorice guslara iz Bijeljine, Vrbasa, Subotice i Zrenjanina.

Ljubiša Ateljević, Luka Bošnjak, Žarko Lakic, Ljubomir Pavlovic, Vukan Đuka, Vuk Peruničić i Marko Pandurica, kao sedmorica veličanstvenih, izvornim zvukom gusala, pokazali su sa se tradicija, istorija i običaji, ne za oravljaju.

Program su ukrasile dame iz ženske pevačke grupe Naš osmeh, kao i vokalne solistkinje Milica Dosković i Radmila Petrovic Penezic.

- Emocije su nosile sve prisutne do finala, kada su svi učesnici izašlo na bi u i na bis izveli nekoliko numera - naglasio je voditelj Radoman Jelovac, koji je nadahnuto govoreći stihove, dodatno obojio zanimljiv program.