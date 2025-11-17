GUSLAMA ČUVAJU TRADICIJU I OBIČAJE: Emocije su nosile sve prisutne do finala
GUSLARSKO veče pod nazivom Čuvari istorije kulture i tradicije, u organizaciji Kulturno umetničkog društva Petar Perunović Perun, održano je u Kulturnom centru u Zrenjaninu, uz učešće sedmorice guslara iz Bijeljine, Vrbasa, Subotice i Zrenjanina.
Ljubiša Ateljević, Luka Bošnjak, Žarko Lakic, Ljubomir Pavlovic, Vukan Đuka, Vuk Peruničić i Marko Pandurica, kao sedmorica veličanstvenih, izvornim zvukom gusala, pokazali su sa se tradicija, istorija i običaji, ne za oravljaju.
Program su ukrasile dame iz ženske pevačke grupe Naš osmeh, kao i vokalne solistkinje Milica Dosković i Radmila Petrovic Penezic.
- Emocije su nosile sve prisutne do finala, kada su svi učesnici izašlo na bi u i na bis izveli nekoliko numera - naglasio je voditelj Radoman Jelovac, koji je nadahnuto govoreći stihove, dodatno obojio zanimljiv program.
Preporučujemo
"UMIVANjE" BAJINE BAŠTE: Uređuje se prostor oko Crkve Svetog Save
17. 11. 2025. u 11:40
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)