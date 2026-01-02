NAJMANjE 47 ljudi poginulo je u požaru 1. januara u švajcarskom skijalištu Kran-Montana. Do požara je došlo oko 1.30 sati tokom proslave Nove godine, a u požaru je povređeno više od 100 ljudi.

Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP Tanjug

Potresna ispovest roditelja nestalih tinejdžera

Leticija, majka 16-godišnjeg Artura Brodara izjavila je da trenutno ne zna gde se njen sin nalazi.

Za lokalni list Le Temps izjavila je da se vratila u Lozanu kako bi proverila da li se njen sin nalazi tamo, dok je Arturov otac u Bernu, međutim ga nisu pronašli.

- Živim noćnu moru. Pravu noćnu moru. Ili ću pronaći sina u mrtvačnici ili u kričnom stanju. To je strašno - rekla je ona.

Ona je takođe za list ispričala i da su Arturovi prijatelji pronađeni sa opekotinama koje prekrivaju gotovo polovinu tela.

- Nema reči. Prošli su kroz pakao - izjavila je.

Među nestalima je i Emanuele Đalepini, 16-godišnji golfer iz Đenove.

Njegov otac, kako prenosi italijanski TG24, izjavio je da se njegov sin nalazio u baru i poslednji put je stupio u kontakt sa porodicom oko ponoći.

Majka nestalog Đovani Tamburija koji takođe ima 16 godina izjavila je za Le Republika da je bio na odmoru sa ocem, ali da je izašao sa prijateljima da bi na kraju večeri završio u baru La Konstelation.

- Njegov blizak prijatelj mi je rekao da su pobegli kada je izbio požar i da je imao telefon kod sebe, ali da ga u jednom trentku više nije mogao videti - rekla je ona za list i dodala da je nosio zlatni lančić sa malom Madonom oko vrata.

Prema izveštajima grčkih medija, u baru je tokom dočeka bila i Alis Kalerđis koja ima dvojno grčko i švajcarsko državljanstvo.

Njen brat je objavio apel na svom Instagram profilu, navodeći da porodica nema nikakve vesti o 15-godišnjakinji kao i o troje prijatelja sa kojima je bila koji se takođe vode kao nestali.

Vlasnici bara za sada nisu krivično odgovorni za nesreću

Glavna tužiteljka Valea, Beatris Pilo izjavila je da nas da za sada nije utvrđena krivična odgovornost vlasnika bara u Kran Montani u kome je u požaru stradalo 40, apovređeno 119 osoba, kao ni drugim osoba potencijalno osumljičenim za nesreću.

- Detaljnije klikom OVDE -

"Ljudi su vrištali i pokušavali da pobegnu, bilo je užasno"

Meštanin Samuel (21) koji je bio jedan od mlađih stalnih gostiju bara podelio je svoje svedočenje o trenutku nesreće.

- To je uglavnom mesto za mlađe od 20 godina. Bar je na dva sprata, uglavnom od drveta. Može se igrati bilijar i pikado. Bio sam sa prijateljima u obližnjem meksičkom restoranu kada se to dogodilo. Nisam čuo eksploziju, ali kada smo izašli mnogo ljudi je vrištalo i pokušavalo da pobedne iz zgrade kroz glavni izlaz. Neki nisu uspeli. Bilo je užasno! Ljudi su se gurali, trčali u panici, spoticali se i gazili jedni preko drugih - rekao je on.

(Blu Njuz)

Misa za nastradale u požaru u Krans-Montani

Oko 400 ljudi prisustvovalo je u četvrtak uveče misi u crkvi u Krans-Montani nakon smrtonosnog požara koji je izbio u noći dočeka Nove godine, potvrdio je fotograf agencije Kiston ATS.

Tokom popodneva, Sionska biskupija saopštila je da je sa "zaprepašćenjem primila vest o tragediji" i izrazila je "svoju brigu, bliskost i saosećanje sa svim žrtvama, njihovim bližnjima i porodicama".

- Ova noć, koja je trebalo da bude prilika za slavlje, pretvorila se u strašnu katastrofu za stotine ljudi. Upućujemo im naše misli i molitve - navela je biskupija u saopštenju.

Takođe su izrazili "podršku i zahvalnost svima koji su na različite načine pomogli žrtvama, bilo na licu mesta ili u mobilnisanim bolnicama, zdravstvenom osoblju, policiji, kao i civilnim i pravosudnim vlastima".

Iz Đenove spreman za polazak tim stručnjaka za teške opekotine

Tim specijalizovanog medicinskog osoblja iz Centra za teške opekotine bolnice Vila Skasi u Đenovi spreman je da krene iz Ligurije ka Švajcarskoj, prenosi Il Sole 24 Ore.

Operacije su podržane od strane regionalne Civilne zaštine u koordinaciji sa Nacionalnim departmanom iz Italije nakon uzbune koji je poslao Evropski centar za venredne situacije.

Tim čine lekar-koordinator, hirurg, anesteziolog i jedna medicinska sestra.

Pored toga, đenovski centar koji je sertifikovan kao vodeća ustanova za vrhunsku negu opekotina u Evropi, odmah je stavio na raspolaganje dva kreverta u jedinici intenzivne nege i isto toliko u jedinici poluintenzivne nege za teško povređene pacijente koji bi eventualno mogli da se prebace iz švajcarskih bolnica.

Povređeno četvoro srpskih državljana bilo u baru smrti

U požaru povređeno najmanje 119 ljudi, od kojih je polovina zbrinuta u bolnici u Valeu.

Komandant policije Frederik Žisler objašnjava da kantonalna policija Valea intenzivno radi od katastrofe kako bi pronašla „legitimne odgovore“ na mnoga pitanja koja su se pojavila nakon požara.

On izveštava o 119 povređenih. Njih 113 je već formalno identifikovano. 71 osoba su Švajcarci, 14 Francuza, 11 Italijana, 4 Srba, 1 Bosanac, 1 Belgijanac, 1 Luksemburžanin, 1 Poljak i 1 Portugalac. Nacionalnost 14 osoba još nije utvrđena. Trenutno ima 40 smrtnih slučajeva.

"Proces formalne identifikacije se odvija punom parom", kaže Žisler.

Tajani: Povređeni zadobili strašne rane još ne mogu da se identifikuju

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da neki koji su preživeli nesreću u baru u Kran Montani, još uvek ne mogu da se identifikuju jer su zadobili "strašne" povrede.

On je po dolasku u to švajcarsko mondensko mesto, rekao da se 13 državljana Italije i dalje nalazi u bolnici, kao i da je petoro od njih zadobilo "teške povrede i opekotine", prenosi Gardijan.

Direktor bolnice: Lečenje povređenih u Švajcarskoj bi moglo da traje mesecima

Lečenje povređenih u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj moglo bi da potraje mesecima, izjavio je direktor bolnice u Sionu Erik Bonven.

On je rekao da je plan za vanredne situacije odmah aktiviran kada su pacijenti sa teškim opekotinama počeli da pristižu u novogodišnjoj noći.

Više o ovome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP Tanjug

Tajani: Povrede preživelih u nesreći u Švajcarskoj su strašne, nemoguća identifikacija

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da neki koji su preživeli nesreću u baru u Kran Montani, još uvek ne mogu da se identifikuju jer su zadobili "strašne" povrede.

On je po dolasku u to švajcarsko mondensko mesto, rekao da se 13 državljana Italije i dalje nalazi u bolnici, kao i da je petoro od njih zadobilo "teške povrede i opekotine", prenosi Gardijan.

Dodao je i da se nakon razornog požara još šest italijanskih državljana vodi kao nestalo, kao i da je Italija ponudila odeljenja za opekotine u italijanskim bolnicama i poslala specijaliste za opekotine, psihologe i mrtvozornike da pomognu u identifikaciji žrtava.

Kako je rekao, tri od 115 povređenih nije identifikovano jer su njihove povrede preteške.

- Nadamo se da su među njima nestali Italijani. Povrede onih koji su preživjeli su takođe užasne - rekao je on.

GORELI NA TEMPERATURI OD 1.200 STEPENI

Vlada kantona Valais, kojem pripada švajcarsko skijalište Kran-Montana u kojem se dogodila nesreća, kao mogući uzrok požara navodi "flashover", paljenje lako zapaljivog materijala u zatvorenom prostoru, preneo je nemački "Špigl".

Flashover je fenomen u kojem se temperatura razvija do čak 1200 stepeni, što bi moglo da objasni toliki broj žrtava. Društvenim mrežama proširila se fotografija koja navodno prikazuje kako je tragedija počela - akteri slavlja drže šampanjce sa snažnim prskalicama pričvršćenim na boce.

Više o ovome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

MLADIĆ IZ SRBIJE POVREĐEN U TRAGEDIJI U ŠVAJCARSKOJ: Izgorele mu obe šake, ovako se spasao sigurne smrti

Mladić M. J. (23) rodom iz Srbije povređen je u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

Više o ovome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

Vatra guta plafon, mladić pokušava da je ugasi

Novi snimak iz bara u švajcarskom skijalištu Kran-Montana prikazuje sekunde pre nego što se požar razbuktao i odneo najmanje 47 života.

Na snimku, koji kruži mrežama, vidi se vatra na plafonu, kako se širi sve brže, dok jedan od gostiju pokušava da je ugasi.

#CransMontanaFire: Tragedy strikes at Swiss ski resort! Fire at Le Constellation bar kills 40, injures 115+ during New Year's bash. Police rule out terrorism, investigation underway. Emergency services rush to scene. #SwitzerlandBlast #Switzerland pic.twitter.com/BWLirDV868 — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 2, 2026

Više o ovome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

"MI SE NADAMO DA JE STEFAN ŽIV" Oglasila se rođaka Srbina nestalog u Švajcarskoj

On je kobne noći bio u lokalu u kojem je došlo do stravičnog požara i vodi se kao nestao. Njegova rođaka se oglasila i poručila da se porodica nada da je živ i da će uskoro biti pronađen.

Foto: Printsreen/Društvene mreže Stefan Ivanović



- Nemamo nikakvu informaciju o Stefanu od te noći. Švajcarska je dovoljno jaka i uređena zemlja i verujemo da će se uskoro pojaviti neka informacija o Stefanu.

Više o ovome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

Povređeno 13 Italijana, šest se vodi kao nestalo

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani stigao je u Kran-Montanu kako bi "posetio porodice italijanskih građana uključenih u tragični požar".

Prema još jednom ažuriranju na televiziji, italijansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su od 19 Italijana za koje se sada zna da su učestvovali u katastrofi, tri pacijenta prebačena u bolnicu Niguarda u Lombardiji, 10 je hospitalizovano negde drugde, a šest se još uvek vodi kao nestalo.

Vlasnica bila u baru u trenutku izbijanja stravičnog požara

Vlasnici bara "Le Constellation" u poznatom švajcarskom skijalištu Kran-Montana, u kojem se u novogodišnjoj noći dogodila tragedija, živi su, objavili su francuski mediji.

Reč je o Džesiki i Žaku Moretiju, poreklom s Korzike.

🔴 INFO - #Suisse : #LeConstellation, bar ravagé par l'incendie meurtrier de Crans-Montana le 1er janvier 2026, avait été ouvert en décembre 2015 par Jacques #Moretti et son épouse Jessica (📸) figures de l'hôtellerie suisse. L'établissement accueillait des jeunes de moins de 18… pic.twitter.com/8xRGHZFbcq — FranceNews24 (@FranceNews24) January 2, 2026

Više o ovome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

Uviđaj i dalje traje na mestu stravičnog požara

U klubu u kojem je došlo do stravičnog požara i dalje traje uviđaj, a ispred njega se nalazi policija.

Stravične scene iz izgorelog bara u Švajcarskoj - Teško je identifikovati ljude

Četrdeset sedam ljudi je poginulo, a 115 je povređeno u požaru koji se dogodio tokom dočeka Nove godine u baru na luksuznom skijalištu Krans-Montana na jugozapadu Švajcarske. Među onima koji se vode kao nestali u požaru je i Srbin Stefan Ivanović (31) koji je radio kao obezbeđenje u tom lokalu.

Požar u baru "Le Constellation" izbio je u 1.30 časova. Vlasti su potvrdile da su se u baru nalazili ljudi različitih nacionalnosti. Glavna regionalna tužiteljka napomenula je da vlasti slučaj tretiraju kao požar i da je isključena mogućnost napada.

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste..... pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

Više o ovome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

Srbin Stefan nestao nakon stravičnog požara

Srbin Stefan Ivanović (31) koji je u novogodišnjoj noći radio kao obezbeđenje u klubu u ekskluzivnom skijalištu Kran-Montana u Švajcarska koji je zadesila stvarična eksplozija i pozar, još uvek nije ponađen.

Porodica ovog mladića je očajna, jer nemaju nikakve informacije o Stefanu. Nadaju se bilo kakvim vestima, i apeluju na svakoga ko ima bilo kakav podatak o Stefanu da se javi.

Foto: Printsreen/Društvene mreže

Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi i radi u Švajcarskoj već više od dvadeset godina, a tokom dočeka bio je na svom radnom mestu.

Više o ovome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

Mladi Ivanovski nestao nakon stravičnog požara tokom dočeka u Švajcarskoj

Porodica i prijatelji uputili su hitan apel za pomoć javnosti nakon nestanka mladog Stivena Ivanovskog u Švajcarskoj. Njemu se gubi svaki trag nakon stravičnog požara tokom dočeka Nove godine.

Stiven je poslednji put viđen tokom požara koji je izbio 1. januara u 1.30 sati u baru "La Constellation" u luksuznom zimovalištu Kran-Montana.

Foto: Društvene mreže

Porodice tragaju za nestalom decom nakon požara u Kran-Montani: Brojni apeli kruže mrežama posle kobne noći

Malo se za sada zna o žrtvama, dok su društvene mreže pune apela o nestalim osobama, koje su kobne noći bile u baru.

Detaljne informacije o žrtvama su trenutno veoma oskudne. Međutim, pretpostavlja se da je mnogo mladih ljudi povređeno u katastrofi.

Glavna tužiteljka kantona: Utvrdićemo tačne okolnosti onoga što se dogodilo

Švajcarska policija upozorila je da bi moglo proći nekoliko dana ili čak nedelja da se identifikuju svi koji su poginuli u toj tragediji. T<čan broj ljudi koji su bili u baru kada je izbio požar ostaje nejasan, a policija nije precizirala koliko ih se još uvek vodi kao nestalo.

Glavna tužiteljka kantona Vale gde se nalazi Kran-Montana Beatris Pilud kazala je da su uloženi značajni resursi "kako bi se identifikovale žrtve i njihova tela što pre vratila porodicama".

Pilud je rekla da ne može komentarisati izveštaje da su upaljene prskalice uzrokovale požar.

"Istraga je u toku. Utvrdiće tačne okolnosti onoga što se dogodilo", rekla je, dodajući da će se ispitati i da li je bar ispunjavao sigurnosne standarde i imao potreban broj izlaza.

POZNATA PRVA ŽRTVA STRAVIČNOG POŽARA: Tinejdžer (17) stradao u Švajcarskoj

Prva žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrednosti".

KONOBARICE NOSILE "ZAPALjENI" ŠAMPANjAC PRE TRAGEDIJE: Isplivale stravične fotografije - Ovo je uzrok velike tragedije

Na društvenim mrežama kruže fotografije koje prikazuju atmosferu pre nego što je izbio požar u klubu u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

🇨🇭 Voilà d'où serait parti le feu qui a coûté la vie à plus de 40 personnes pour le moment à Crans Montana.



Toutes nos pensées pour les victimes et leurs familles.

Quelle catastrophe pour commencer 2026. 🕊😢



Crédit photo : BastionMediaFR #CransMontana pic.twitter.com/8W7YfGiLwk — Titou 🇨🇵 (@AmeFrancaiseFR) January 1, 2026

Na fotografijama se vide i nekoliko prskalica upaljenih blizu plafona.

BONUS VIDEO:

REZIME GODINE SA MINISTARKOM PAVKOV: Odluke odgovornost i planovi I Nije samo naslov