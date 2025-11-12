KUPUS DVOSTRUKO JEFTINIJI NEGO LANE: Zimnica za malo para
MEĐU namirnicama koje su tokom prethodnih dana poskupele, jedna je dvostruko jeftinija nego prošle jeseni: kilogram kupusa u gradu na Đetinji prodaje se za 30 do 40 dinara, duplo jeftinije nego prošlog novembra, kada je koštao i do 80 dinara.
Sezona kupovine i ostavljanja kupusa u kace je u punom jeku, prodavci kažu da prodaja dobro ide, a razlog za nisku cenu je rodna godina koja je pogodovala ovoj povrtarskoj kulturi.
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
