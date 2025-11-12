Srbija

KUPUS DVOSTRUKO JEFTINIJI NEGO LANE: Zimnica za malo para

Никола Јанковић
Nikola Janković

12. 11. 2025. u 23:41

MEĐU namirnicama koje su tokom prethodnih dana poskupele, jedna je dvostruko jeftinija nego prošle jeseni: kilogram kupusa u gradu na Đetinji prodaje se za 30 do 40 dinara, duplo jeftinije nego prošlog novembra, kada je koštao i do 80 dinara.

КУПУС ДВОСТРУКО ЈЕФТИНИЈИ НЕГО ЛАНЕ: Зимница за мало пара

N. Janković

Sezona kupovine i ostavljanja kupusa u kace je u punom jeku, prodavci kažu da prodaja dobro ide, a razlog za nisku cenu je rodna godina koja je pogodovala ovoj povrtarskoj kulturi.

BIVŠI ŠEF NEMAČKE DIPLOMATIJE UVEREN: Ne bi bilo rata u Ukrajini da je Angela Merkel ostala na vlasti

