„DVA LICA RATA“: Povodom 14. oktobra projekcija dokumentarnog filma u Kraljevu

Povodom obeležavanja 80 godina od kraja Drugog svetskog rata i 84 godine od najstrašnijeg zločina počinjenog u Kraljevu u oktobru 1941. godine, Narodni muzej Kraljevo organizuje projekciju dokumentarnog filma „Dva lica rata“, koja će biti održana u bioskopu „Kvart“, u utorak, 14. oktobra, sa početkom u 14 sati.

Narodni muzej Kraljevo

Film „Dva lica rata“, autora Zorana Dobrića, novinara, dokumentariste i profesora novinarstva na Univerzitetu u Beču, nastao je u produkciji austrijske nacionalne televizije ORF.

Dva oprečna lica rata – dobro i zlo – prikazana su kroz sudbine medicinske sestre Diane Budisavljević koja je spasila više od 7.500 srpske dece iz logora u NDH, i generala Franca Bemea koji je izdao naredbu kojom je tokom jeseni 1941. u Srbiji streljano oko 35.000 civila, među kojima i više stotina dece.

Iako usredsređen na ratne strahote, film nosi snažnu antiratnu poruku i predstavlja univerzalnu priču o dobru i zlu u čoveku.