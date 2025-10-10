Srbija

KRAGUJEVČANI PONELI NAGRADU "DR DRAGA LJOČIĆ": Uzdarje za vredna dela

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

10. 10. 2025. u 09:55

U red dobitnika Zlatne povelje „Dr Drage Ljočić“, koja nosi ime po prvoj ženi lekarke kod Srba i jednoj od prvih pet fakultetski obrazovanih žena u tadašnjoj Evropi, koja je bila i lekar, i humanista, i ratnik, i oficir, i rodoljub, borac za ravnopravnost polova i zadužbinar za nezaborav, svestali su se i Kragujevčani Ksenija Vučićević i Velibor Stevanović.

foto V Mitrić

Ovo uzdarje Srpska kraljevska akademija, od pre dve godine, dodeljuje za velike zasluge onima koji slede put te čuvene Šapčanke, Srpkinje i pravoslavke, i kao podstrek da istraju u svojim valjanim delima za svoj rod i svoju otadžbinu.

Ksenija Vučićević je doktor medicine iz oblasti molekulske medicine-područje klinička i eksperimentalna farmakologija.Profesor je Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, autorka je više od 100 naučnih radovau zemlji i inostranstvu iz oblasti medicine.Učesnica je i organizator velikog broja humanitarnih akcija i pomoći obolelima od leukemije koju je ona uspela da pobedi pre 20 godina od kada se bori za pružanje pomoći obolelim od te bolesti.

Velibor Stevanović je doktorand, izvršni je direktor uspešnog kragujevačkog preduzeća, autor je više desetina međunarodnih naučnih radova iz oblasti hemije.Prekaljeni je i dokazani humanitarac na obe obale Drine i Save.Doktorska disertacija mu je iz oblasti biohemije, a koordinator je za saradnju sa zemljama BRIKS i veliki poštovalac svih oslobodilačkih ratova Srbije.

-Reč je o ljudima koji su, zaista, dostojni imena i dela znamenite dr Drage Ljočić i zato neka ovo priznanje nose i neka se njime, s razlogom, ponose -kaže pukovnik profesor dr Željko V. Zirojević, akademik i kordinator SKANU.

