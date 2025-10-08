Srbija

NOVA GREJNA SEZONA – STARI APEL: Izgorela vreća podzemnog kontejnera

Игор Митић
Igor Mitić

08. 10. 2025. u 13:34

Vlasotinačko Javno-komunalno preduzeće „Komunalac“ je na početku i ove grejne sezone građanima uputilo stari apel – da ne bacaju vreo pepeo u kontejner.

НОВА ГРЕЈНА СЕЗОНА – СТАРИ АПЕЛ: Изгорела врећа подземног контејнера

foto: OU Vlasotince

Povod za to je činjenica da je od neohlađenog pepela, već prvih hladnih dana, izgorela vreća iz podzemnog kontejnera.

Nepravilno odlaganje pepela može dovesti i do paljenja kontejnera i kamiona, pa se od građana očekuje da poštuju pravila kako bi komunalni sistem mogao da funkcioniše bez problema.

- Pepeo ne treba bacati direktno u kontejner. Treba mu dato vreme da se ohladi, pa ga spakovanog u plastične kese odložiti u kontejner – preporuka je komunalnog preduzeća.

Novosti Google News
