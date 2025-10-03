KUĆE ZA ALEKSU I SAŠU: U Opštini Paraćin potpisani kupoprodajni ugovori (FOTO)
NAKON prvog potpisivanja ugovora u Ministarstvu za brigu o selu o dodeli bespovratnih sredstava za još dve kuće na teritoriji paraćinske opštine, za te stambene objekte danas su potpisani i kupoprodajni ugovori.
Krov nad glavom ovim su stekli Aleksa Sazdanović i Saša Jovanović, a potpisnici ugovora osim njih bili su prodavci i u ime Opštine Paraćin predsednik Vladimir Milićević.
Svoje domove oni su pronašli u Drenovcu i Tekiji, što je do sada ukupno 35 kuća koje su odobrene na teritoriji Opštine Paraćin po ovom programu, odnosno dosadašnjim konkursima Ministarstva za brigu o selu.
Konkurs za ovu godinu traje do novembra.
