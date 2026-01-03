Svet

OVO SE DEŠAVALO ISPRED MADUROVE PALATE: Samo par trenutaka pre nego što je Tramp javio da je uhvaćen (VIDEO)

Ana Đokić

03. 01. 2026. u 10:50

U NOĆI između petka i subote u glavnom gradu Venecule odjeknule su detonacije, oglasile su se sirene za uzbunu, a delovi grada su bili bez struje.

Foto: Printscreen/Iks/ Insider Paper

U videima koji su ubrzo osvanuli na društvenim mrežama vide se oklopna vozila koja navodno patroliraju ulicama u blizini Miraflores predsedničke palate.

U međuvremenu je stiglo saopštenje da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro proglasio vanredno stanje u državi, da bi se potom ispostavilo da je Maduro uhapšen!

Naime, predsednik SAD Donald Tramp se upravo oglasio na svojoj društvenoj mreži TruthSocial, i u postu je potvrdio da su američke snage izvele napad, dodajući da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni.

- Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji! - naveo je Tramp.

