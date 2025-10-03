SEĆANJE ZA OPOMENU POKOLENJIMA: Uz Dan svog grada Kraljevčani u oktobru obeležavaju još dva važna datuma

Uz 7. oktobar Dan svog grada, Kraljevčani će tokom ovog meseca obeležiti još dva važna datuma - 84. godišnjicu fašističkog zločina u kojem su okupatorski vojnici nemačkog Vermahta 1941. streljali više od dve hiljada nevinih civila, kao i 107. godišnjicu oslobođnja u Prvom svetskom ratu.

G.Šljivić

Pod zverskim geslom „sto za jednog“, Nemci su u znak odmazde za samo nekoliko oktobarskih dana 1941. u Kraljevu streljali najmanje 2.190 osoba različitog porekla, uzrasta i zanimanja. Osim tadašnjih žitelja streljane su i izbeglice iz svih krajeva Jugoslavije, a najviše iz Slovenije koje su, progonjene fašističkim terorom utočište pokušale da (pro)nađu u gradu na Ibru. Na osnovu opsežnih istraživanja istoričara Silvije Krejaković, utvrđeno je da su među streljanima čak 102 osobe bile mlađe od 18 godina, dok je najveći broj stradalih bio u najplodotvornijem životnom i radnom dobu, između 25 i 45 godina starosti.

Istorijska zbirka Narodnog muzeja u Kraljevu Streljanje u Kraljevu 1941.

Ne zaborvaljajući ovaj zločin i žrtvu svojih predaka, svakog 14. oktobra, Kraljevčani održavaju komemorativni skup na „Groblju streljanih 1941.“ polažući vence na humke nevino streljanih civila.

- To je najtragičniji događaj u istoriji grada i mi smo dužni da sačuvamo sećanje i prenesemo ga narednim generacijma, ne samo tog tužnog 14. oktobra, već svakog dana i u svakoj prilici – poručuje dr Milan Matijević iz ovdašnjeg Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova „Jovo Kursula“.

G.Šljivić Groblje streljanih 1941. u Kraljevu

Samo osam dana kasnije, 22. oktobra, obeležiće se i Dan oslobođnja Kraljeva u Prvom svetskom ratu.

G.Šljivić Spomen obeležja poginulima u Prvom svetskom ratu

- Tog dana 1918. godine u Kraljevo je u večernjim satima ušao izviđački eskadron Trećeg puka Konjičke divizije Prve armije predvođen komandirom kapetanom Bogdanom Jevtovićem. Srpski vojnici su u grad ušli pregazivši Ibar pošto su austrijske trupe prilikom povlačenja zapalile most i uništile saobraćajnice - podseća Nemanja Trifunović, istoričar kustos Narodnog muzeja u Kraljevu.

G.Šljivić Nemanja Trifunović

Tako je, prema njegovim rečima, okončana trogodišnja austrougarska okupacija Kraljeva koju su, prema tadašnjim svedočenjima meštana, obeležila brojna ubistva, hapšenja, interniranja, pljačke trgovačkih radnji, otimanja stoke i useva i eksploatacija prirodnih bogatstava.

KRALjEVDAN

TRADICIONALNOM, svečanom sednicom Skupštine grada i uručenjem priznanja zaslužnim pojedincima, ustanovama i udruženjima, Kraljevčani će u utorak, 7. oktobra, obeležiti Kraljevdan - pravoslavni praznik i Dan svoga grada.

Ovaj Dan praznuje se u znak sećanja na 7. oktobar 1228. godine kada se upokojio prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani koji je, podesećamo, i krunisan u manastiru Žiča nadomak grada na Ibru.