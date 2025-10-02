DANAS TOPLE PROBE U KIKINDI: Provera sistema pred početak grejne sezone
JP „Toplana“ u Kikindi danas će početi tzv. tople probe kao proveru sistema daljinskog grejanja pred početak nove grejne sezone.
U prepodnevnim satima biće uključene kotlarnice u centru grada, u Hajduk Veljkovoj i Ulici Svetozara Miletića, a u petak je planirana proba grejanja u Mikronaselju i Banatskom Velikom Selu. Iz „Toplane“ poručuju korisnicima da sve nepravilnosti tokom probnih dana, poput curenja instalacija ili hladnih radijatora, prijave tom preduzeću. Podsećaju da je gradskom odlukom o grejanju predviđeno da grejna sezona može početi i pre 15. okrobra, kada je zvanični termin, ali samo ukoliko tri večeri uzastopno, u 21 sat, temperatura bude niža od 12 stepeni.
Inače, od 1. septembra na snazi je nova cena grejanja, prosećno uvećana 12,73 odsto, kao posledica rasta troškova energenata za oko 30 procenata. Tako će domaćinstva mesečni račun u proseku plaćaju oko 1.700 dinara više. Za grejanje stana od 60 kvadrata ranije je račun bio oko 13.900 dinara, a sada će iznositi oko 15.670 dinara. Inače, korisnici grejanja u Kikindi su, uglavnom, uredne platiše.
- Procenat naplate računa je visok, oko 95 odsto. Dug fizičkih lica za grejanje trenutno je 6,6 miliona dinara, dok pravna lica duguju oko osam miliona – izjavio je Dušan Marjanović, direktor „Toplane“.
