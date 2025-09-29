ĐACI PEŠAČILI DO VUKOVOG TRŠIĆA: U čast Vuku i zdravom životu
STOTINAK učenika OŠ „Kadinjača“, u pratnji nastavnika, pešačila je od škole, u centru Loznice, do Tršića, rodnog sela oca naše pismenosti i kulture Vuka Stefanovića Karadžića.
Ovo hodočašće u čast slavnom Vuku, tvorcu genijalne ćirilice, više od deceniju sprovodi nastavno osoblje te škole i đaci starijih razreda.To je, pored ostalog, i sjajna prilika za druženje druže i promovisanje zdravog načina života. Iza sebe imaju i brojna pešačenja i do Gučeva, ali, vele, „ Vukovo rodno mesto predstavlja lakšu i kraću deonicu u dužini od šest kilometara, sa manjim usponima i bez puta kroz šumu”.
-Na ovu neubičajenu šetnju, krenuli su dobrovoljno učenici koji su smatrali da su fizički spremni za ovaj izazov -priča profesor fizičkog vaspitanja Dušan Dragosavac. - Cilj nam je da ukažemo đacima da šetnja i boravak u prirodi predstavljaju blagodet za zdravlje svakog čoveka. Po dolasku do cilja i kratkog odmora organizovali smo sportske igre i pokazali da svakodnevica bez mobilnih telefona i računara može biti lepa i znimljiva. U opuštenoj atmosferi družili smo se sa svojim đacima i na ovaj način se još bolje upoznavali.
Ovaj vid vannastavne aktivnosti, kako ističe, nije nametnut od Ministarstva prosvete, već su zaposleni u škole osetili potrebu da među đacima van školskog prostora razvijaju drugarstvo, toleranciju, uvažavanje, sportski duh.
Inače, OŠ „Kadinjača“ je već odavno prepoznatljiva u gradu po brojnim sekcijema, ukupno ih je 13, fakultativnim predmetima, međuodeljenskim kvizovima, zimskim radionicama, igrama bez granica i brojnim priredbama i manifestacijama.
-Nasmejana i rumena lica mališana najbolji su pokazatelj uspešnosti jedne ovakve akcije konstatuje zadovoljno Nada Ostojić, direktorka škole.
