ŠESTO IGRALIŠTE ZA DECU OD POČETKA GODINE Svilajnac šire po meri ljudi
NOVI sadržaj u naselju Vračar šesto je dečje igralište izgrađeno ove godine u Svilajncu, čime je okončana prva faza ovakvih aktivnosti lokalne samouprave, koja je odlučna da svim mališanima sa svoje tritorije obezbedi jednake uslove za rast i razvoj.
U gradu je "niklo" jedno, u selima pet, a posebno je značajno što je uređivanje prostora za decu pratila i urbanizacija centra svakog od tih mesta. Pored toga, u svim selima gde su ona napravljena, urađena je i urbanizacija centra sela.
- Tamo gde je sada uređeno igralište za najmlađe Svilajnčane, u Vračaru, pre 17 godina nalazila se nelegalna deponija. Nagomilano smeće premašivalo je visinu od četiri metra, pa je tokom raščišćavanja terena odvezeno oko 500 kamiona raznovrsnog otpada. Sada su tu igralište, sportski teren i stambeni objekti, a plan je da se ovaj deo grada i nadalje razvija. Jer, Svilajnac zaslužuje da se širi, ali tako da svi njegovi žitelji imaju pristojne uslove i budu zadovoljni - istakao je, tokom svečanog otvaranja, predsednik Opštine, Predrag Milanović.
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)