ŠESTO IGRALIŠTE ZA DECU OD POČETKA GODINE Svilajnac šire po meri ljudi

NOVI sadržaj u naselju Vračar šesto je dečje igralište izgrađeno ove godine u Svilajncu, čime je okončana prva faza ovakvih aktivnosti lokalne samouprave, koja je odlučna da svim mališanima sa svoje tritorije obezbedi jednake uslove za rast i razvoj.

Foto: SO Svilajnac

U gradu je "niklo" jedno, u selima pet, a posebno je značajno što je uređivanje prostora za decu pratila i urbanizacija centra svakog od tih mesta. Pored toga, u svim selima gde su ona napravljena, urađena je i urbanizacija centra sela.

- Tamo gde je sada uređeno igralište za najmlađe Svilajnčane, u Vračaru, pre 17 godina nalazila se nelegalna deponija. Nagomilano smeće premašivalo je visinu od četiri metra, pa je tokom raščišćavanja terena odvezeno oko 500 kamiona raznovrsnog otpada. Sada su tu igralište, sportski teren i stambeni objekti, a plan je da se ovaj deo grada i nadalje razvija. Jer, Svilajnac zaslužuje da se širi, ali tako da svi njegovi žitelji imaju pristojne uslove i budu zadovoljni - istakao je, tokom svečanog otvaranja, predsednik Opštine, Predrag Milanović.