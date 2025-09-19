Srbija

BESPLATAN KURS RUSKOG: Akcija kraljevačke biblioteke „Stefan Prvovenčani“

Goran Ćirović

19. 09. 2025. u 11:47

Kao i prošle godine, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu, u saradnji sa Udruženjem „Ksenija-ruski jezik“ i pod pokroviteljstvom „Fonda Gorčakov“ iz Moskve, i ove godine realizovaće besplatan kurs ruskog jezika.

G.Šljivić

Predavač je Violeta Novaković, profesor ruskog jezika i književnosti, a radionice će se održavati subotom, od 27. septembra do kraja decembra ove godine.

Zainteresovani mogu da se prijave do 26. septembra u biblioteci ili telefonom 321–377.

