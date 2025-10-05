HIDROKOMLPEKS "LISINE" NEDALEKO OD DESPOTOVCA Ispitivanje podzemnih voda
MINISTARSTVO zaštite životne sredine poverilo je Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu realizaciju projekta "Ispitivanje podzemnih voda Republike Srbije", što je ocenjeno kao aktivnost od nacionalnog i međunarodnog značaja.
Jer, ispitivanja količina i kvaliteta podzemnih voda na teritoriji Srbije doprineće boljoj zaštiti i održivom korišćenju jednog od najvažnijih prirodnih resursa. Pritom, ovako prikupljeni podaci biće od značaja ne samo za stručnu i naučnu javnost, već i za institucije koje se bave očuvanjem životne sredine, ali i za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Važnu ulogu u ovom procesu ima i hidro-kompleks "Lisine", kojim gazduje JP "Resavska pećina" iz Despotovca, jer će se i tamo obavljati terenska ispitivanja i merenja.
Projekat se, inače, realizuje u saradnji sa Međunarodnim istraživačkim centrom za karst, Institutom za geologiju karsta, Kineskom akademijom geoloških nauka, Centrom za hidrogeologiju karsta i Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, a resorno ministrastvo najavilo je da će dobijeni rezultati - između ostalih namena - doprineti uključivanju naše zemlje u međunarodnu razmenu podataka.
Štaviše, istraživanje karsta i podzemnih voda predstavlja značajan iskorak u očuvanju prirode, smanjenju rizika od klimatskih promena i jačanju naučne saradnje na međunarodnom nivou.
