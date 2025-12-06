OBLAČNO I MAGLOVITO SA SLABOM KIŠOM, DO 12 STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 6. decembar
Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta. Vidljivost će značajno biti smanjena (ispod 200 metara) u toku celog dana u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, a u jutarnjim satima kratkotrajno i po pojedinim kotlinama i u nižim predelima van košavskog područja.
Kratkotrajna pojava snega moguća je samo na visokim planinama (iznad 1.500 m nadmorske visine).
Vetar slab i umeren, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni.
Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša od 7 do 12 stepeni Celzijusa.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu pretežno oblačno. Kratkotrajna slaba kiša očekuje se ujutro i pre podne, a zatim ponovo u toku noći ka nedelji, ali će veći deo dana biti bez padavina.
Vetar umeren, povremeno pojačan istočni i jugoistočni vetar.
Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša oko 11 stepeni.
Prognoza za narednih sedam dana
U nedelju se očekuje oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom.
Sledeće sedmice uslediće stabilizacija vremena. U jutarnjim satima očekuje se česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana.
U ostalim krajevima biće toplije uz sunčane periode, a samo se u noći između četvrtka i petka očekuje prolazna oblačnost koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.
