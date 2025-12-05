Svet

(VIDEO) IRANSKE RAKETE POLETELE KA CILJEVIMA! Dron IRGC-a nadleće američki ratni brod u Persijskom zalivu!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 12. 2025. u 14:23

IRANSKI mediji javljaju da je Iranska Revolucionarna garda (IRGC) ispalila rakete u Omanski zaliv, blizu Ormuskog moreuza.

(ВИДЕО) ИРАНСКЕ РАКЕТЕ ПОЛЕТЕЛЕ КА ЦИЉЕВИМА! Дрон ИРГЦ-а надлеће амерички ратни брод у Персијском заливу!

Foto: Printscreen

Iranje tokom pomorske vežbe lansirao više velikih raketa u Omansko more, blizu Ormuskog moreuza, javila je danas tamošnja televizija.

Paravojna jedinica Revolucionarna garda pogodila je raketama ciljeve u Omanskom moru i susednom području blizu Ormuskog moreuza u vežbi koja je počela u četvrtak, navodi se u televizijskom izveštaju.

Rakete su identifikovane kao krstareće Kadr-110, Kadr-380 i Gadir, sa dometom do 2.000 kilometara.

To je druga iranska vojna vežba nakon rata sa Izraelom u junu ove godine, u kom je u Iranu poginulo skoro 1.100 ljudi, a u Izraelu 28.

Iran je, od završetka rata, više puta insistirao da je spreman da se odbrani od svakog budućeg izraelskog napada, a prvu vojnu vežbu, kako bi to dokazao, pokrenuo je u avgustu.

Revolucionarna garda je uglavnom zadužena za operacije u Persijskom zalivu i njegovom uskom prolazu, Ormuskom moreuzu, dok je Nacionalna mornarica koncentrisana na Omansko more i šire.

Teheran je dugo pretio da će zatvoriti Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom, a američka mornarica je dugo patrolirala vodama Bliskog istoka svojom flotom sa sedištem u Bahreinukako bi držala puteve otvorenim.

Prema pisanju "Global War Reporta" na mreži "Iks", jedan dron IRGC-a je snimao američki ratni brod u Persijskom zalivu.

(Kurir.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM SLUŠNI APARATI: Novogodišnja čarolija zvuka

AUDIO BM SLUŠNI APARATI: Novogodišnja čarolija zvuka