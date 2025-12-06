TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

06. 12. 2025. u 06:40

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.

HRVATSKA 1

15.00 DINAMO - HAJDUK 1 (sa 1,90 na 1,75)

PORTUGALIJA 1

16.30 SANTA KLARA - KASA PIJA 1 (sa 2,00 na 1,90)

BELGIJA 2

16.00 LIRS - GENK U23 1 (sa 1,95 na 1,80)

BRAZIL 1

22.30 MIRASOL - FLAMENGO 2 (sa 1,55 na 1,35)

KIPAR 1

18.00 AEK LARNAKA - AHNA 1 (sa 1,63 na 1,32)

