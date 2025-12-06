KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.
HRVATSKA 1
15.00 DINAMO - HAJDUK 1 (sa 1,90 na 1,75)
PORTUGALIJA 1
16.30 SANTA KLARA - KASA PIJA 1 (sa 2,00 na 1,90)
BELGIJA 2
16.00 LIRS - GENK U23 1 (sa 1,95 na 1,80)
BRAZIL 1
22.30 MIRASOL - FLAMENGO 2 (sa 1,55 na 1,35)
KIPAR 1
18.00 AEK LARNAKA - AHNA 1 (sa 1,63 na 1,32)
