NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Subota 13.30 Aston vila - Arsenal D 1-2 (1,70)



21.00 Atletik Bilbao - Atletiko Madrid X2&0-4 (1,50)

21.05 PSŽ - Ren 1 (1,30) 16.00 Totenhem - Brentford 1X (1,40)21.00 Atletik Bilbao - Atletiko Madrid X2&0-4 (1,50)21.05 PSŽ - Ren 1 (1,30) Ukupna kvota: 4,64

Arsenal ima problema sa povredama defanzivana i super razigrana Aston vila bi to mogla iskoristiti pred svojim navijačima, a vredi napomenuti da bi se eventualnom pobedom uključila u borbu za titulu, tako da ima motiv da napadne "tobdžije" na današnjem susretu.

Totenhem je u krizi, ali kvalitetniji je od Brentforda, a i njegov sadašnji trener Tomas Frank je dugo bio šef struke "pčelica" i veoma dobro poznaje gradskog rivala.

Bilbao ove sezone nije na nivou najjačih ekipa u Španiji, nešto mu fali, nije u dobroj formi i ne vidimo kako može pobediti Atletiko.

Vrag je odneo šalu, PSŽ više nije prvi na tabeli Lige 1 i došlo je vreme da se "sveci" uozbilje.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć