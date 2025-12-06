NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
13.30 Aston vila - Arsenal D 1-2 (1,70)
21.00 Atletik Bilbao - Atletiko Madrid X2&0-4 (1,50)
21.05 PSŽ - Ren 1 (1,30)
Ukupna kvota: 4,64
Arsenal ima problema sa povredama defanzivana i super razigrana Aston vila bi to mogla iskoristiti pred svojim navijačima, a vredi napomenuti da bi se eventualnom pobedom uključila u borbu za titulu, tako da ima motiv da napadne "tobdžije" na današnjem susretu.
Totenhem je u krizi, ali kvalitetniji je od Brentforda, a i njegov sadašnji trener Tomas Frank je dugo bio šef struke "pčelica" i veoma dobro poznaje gradskog rivala.
Bilbao ove sezone nije na nivou najjačih ekipa u Španiji, nešto mu fali, nije u dobroj formi i ne vidimo kako može pobediti Atletiko.
Vrag je odneo šalu, PSŽ više nije prvi na tabeli Lige 1 i došlo je vreme da se "sveci" uozbilje.
