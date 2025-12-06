PENTAGON U PANICI ŠALJE SPECIJALAN BROD: USNS Salvor juri ka olupinama Super Horneta i Seahawk-a pre nego što ih pokupi Kina

DVA američka mornarička aviona koja su se srušila u Južnom kineskom moru pokrenula su jednu od najosetljivijih operacija spasavanja u poslednjim godinama.

Foto US navy

Udaljeni od kamera, daleko od pratnje javnosti i diplomatskih izjava, odvija se tiha borba za vreme, a navodno i za tehnologiju. U Pentagonu strah raste iz sata u sat, jer postoji više nego realna mogućnost da Kina prva dođe do olupina i iz njih izvuče bitne vojne podatke.

Američka mornarica je potvrdila da se incident dogodio krajem oktobra, kada su F/A-18 Super Hornet i helikopter MH-60 Seahawk pali u razmaku od svega trideset minuta dok su leteli sa nosača aviona USS Nimitc. Obe letelice završila su na dnu jednog od najkontrolisanijih i najposmatranijih akvatorijuma na planeti.

Inače, službeno objašnjenje uzroka pada još ne postoji. Zvaničnici ćute. Čak ni preliminarni izveštaj još uvek nije objavljen. Jedina rečenica koja je odjeknula u javnosti dolazi od predsednika SAD Donalda Trampa, koji je ranije nagovestio da je do incidenta možda došlo zbog kontaminiranog goriva.

Dok Vašington ćuti, kineske istraživačke i vojne jedinice nesumnjivo prate situaciju, a svako kašnjenje daje im prednost.

USNS SALVOR: BROD KOJI MORA DA POBEDI VREME

U trenutku dok čitate ovaj tekst, američki brod za izvlačenje olupina USNS Salvor (T-ARS-52) već izvodi operacije negde u Južnom kineskom moru. Njegova precizna lokacija nije objavljena, ali prema poslednjim podacima sa MarineTraffic.com brod je 9. novembra viđen istočno od filipinskog ostrva Palavan. Dan ranije napustio je luku na Filipinima i krenuo ka zapadu, a zatim navodno promenio kurs u pravcu Guama. Nakon toga – potpuna informativna tišina.

USNS Salvor je brod dizajniran za najteže zadatke. Sa 3.300 tona deplasmana, ovaj brod ume da radi ono što većina drugih u mornarici ne može: da podiže potonule objekte, izvodi teška ronjenja, obavlja kompleksno tegljenje, gasi požare na otvorenom moru i učestvuje u zajedničkim bezbednosnim misijama.

U jednoj od najpoznatijih operacija iz 2015. godine, Salvor je sa dna mora izvukao olupinu korejskog broda od 30 tona tokom velike američko-korejske vežbe SALVEX. Tada je demonstrirano upravo ono zbog čega je brod sada poslat u Južno kinesko more, sposobnost preciznog i dubinskog izvlačenja.

ZAŠTO JE OPERACIJA HITNA I OPASNA?

Stručnjaci za vojnu tehnologiju upozoravaju da Kina ima jasan motiv da pronađe olupine prva. Dovoljno je da kineska mornarica ili civilne „istraživačke“ jedinice izvuku samo deo strukture, pa čak i jedan blok elektronike, da bi dobili strateški korisne informacije.

Karl Šuster, bivši šef Zajedničkog obaveštajnog centra američke Pacifičke komande, tvrdi da bi tehnologija iz aviona mogla biti “zlata vredna za Kinu”. Naglasio je da F/A-18 nikada ranije nije završio u rukama kineske vojske. Ako bi se to dogodilo, Peking bi mogao da dobije direktne uvide u američku konstrukciju, materijale, kompozite, senzore i elektronske pakete.

Takve informacije navodno bi mogle pomoći unapređenju kineskog mornaričkog lovca J-15T, koji takođe leti sa nosača aviona i dugo se smatrao inferiornim u odnosu na američki Super Hornet.

MH-60 Seahawk donosi sopstvenu opasnost jer to nije običan helikopter, tvrde američki izvori. Reč je o ključnoj platformi za protivpodmorničko ratovanje, nadzor, specijalne operacije i borbu protiv površinskih ciljeva. Integrisan je sa opremom koju SAD smatraju izuzetno osetljivom: napredni sonari, sistemi elektronskog ratovanja, senzori i oružni interfejsi za različite misije. Jednostavno rečeno ako Kina dođe do Seahawka, došla je do jedne od najvažnijih komponenti američke pomorske moći, tvrde Amerikanci.

NEVIDLjIVA IGRA NADMUDRIVANjA

Američka i kineska mornarica igraju svojevrsnu podvodnu igru šaha. Svaki potez je važan. Salvor sada mora da locira avione, spusti ronilačke timove, proceni dubinu i stabilnost, pripremi opremu za dizanje i izvuče olupine na površinu. Sve to, dok kineske jedinice posmatraju, prate i možda već pripremaju vlastite podvodne dronove.

Uprkos diplomatskoj tišini, smatra se da ova operacija ima dalekosežne posledice. Ne radi se samo o izgubljenoj opremi. Radi se o tome ko će prvi doći do tajni američke vazdušne i pomorske nadmoći, tvrde američki mediji. Za SAD, svako kašnjenje znači rizik da Kina može da se domogne tehnologije koju Vašington godinama čuva kao najveću vojnu prednost.

oruzjeonline.com

