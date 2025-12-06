VREME JE DA UNOVČITE SVOJE ZNANJE Astro savet za subotu, 6. decembar: Ova TRI znaka su pod uticajem moćnog vodenog trigona Merkur-Jupiter
FANTASTIČAN aspekt obrazuje se danas u 14.04, trigon između retrogradnog ali ipak jakog (egzaltiranog) Merkura na 24. stepenu Škorpije i moćnog Jupitera na 24. stepenu Raka, znaka svoje egzaltacije.
Pošto ove planete prave i trigon sa Saturnom na 25. stepenu Riba, sada je trenutak da ostvarite nešto što vam ranije nije polazilo za rukom i da za to budete finansijski nagrađeni. O kojoj oblasti života se radi, pokazaće astrološke kuće u vašem horoskopu koje zahvataju znake Škorpije, Raka i Riba.
Ovaj sjajan aspekt podstiče komunikaciju, memoriju, pa je dobar za učenje, polaganje ispita ali i rešavanje pravnih pitanja, odlazak u inostranstvo i dobijanje dozvola za rad ili polaganje vozačkog ispita. Takođe, donosi uspeh u pregovorima i dogovorima i potpisivanje ugovora o isplativim poslovima na duže staze.
Trigon Merkura i Jupitera simbolizuje i način našeg razmišljanja, koji nas intuitivno (Rak), ali i logički (Merkur) vodi ka pravim rešenjima. Takođe, donosi srećne okolnosti i prilike da unovčimo, monetizujemo, svoje znanje bilo da je reč o intelektualnoj ili nekoj drugoj delatnosti, jer Merkur i Jupiter simbolizuju obrazovanje, uspeh u inostranstvu, na putovanjima, ispitima, pravnu dokumentaciju.
Rak je simbol porodice pa ovaj aspekt donosi i bolje odnose s članovima porodice i konačno definisanje nekih porodičnih dogovora koji su sada dočekali svojih pet minuta.
Pod uticajem ovog moćnog vodenog trigona najviše će biti rođeni u trećoj dekadi Riba, Raka i Škorpije.
