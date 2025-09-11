Srbija

ĆUPRIČANI KUPILI POSIPAČ ZA SO: Komunalno preduzeće spremno dočekuju zimu

Zorica Gligorijević

11. 09. 2025. u 12:52

Subvencije 2024. godinu, u vrednosti od deset miliona dinara, JKP “Ravno” iz Ćuprije uložilo je u kupovinu posipača za so i raonika sa posebnim pogonom za potrebe zimske službe.

ЋУПРИЧАНИ КУПИЛИ ПОСИПАЧ ЗА СО: Комунално предузеће спремно дочекују зиму

Foto: Z. Rašić

Pošto većina firmi ima ugovore sa nekim preduzećem koje se bavi održavanjem puteva, te je gotovo nemoguće očekivati da će tada, bilo ko u kratkom roku da prihvati dodatni posao, Komunalno preduzeće „Ravno“ odlučilo je da kupi posipač za so, jer je jedini posipač koji je do sada imalo star više od 40 godina. Kupovina novog bila je preko potrebna zbog redovnog održavanja puteva u zimskom periodu.

Drugi deo sredstava utrošen je za nabavku kompjuterskog softvera i prateće opreme, jer upotreba starog softevra, zbog zastarelosti više nije bila prihvatljiva.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta
Srbija

0 0

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta

Tri škole sa teritorije Opštine Despotovac dobile su novac prikupljen po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta, koji je rešenjem Vlade Republike Srbije, a na predlog Komisije koju je obrazovalo Ministarstvo pravde, raspodeljen na projekte od javnog interesa.

11. 09. 2025. u 12:46

UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)
Srbija

0 0

UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Užicu, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Požegi, uhapsili su J. S. (52) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja.

11. 09. 2025. u 12:37

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA