ĆUPRIČANI KUPILI POSIPAČ ZA SO: Komunalno preduzeće spremno dočekuju zimu

Subvencije 2024. godinu, u vrednosti od deset miliona dinara, JKP “Ravno” iz Ćuprije uložilo je u kupovinu posipača za so i raonika sa posebnim pogonom za potrebe zimske službe.

Foto: Z. Rašić

Pošto većina firmi ima ugovore sa nekim preduzećem koje se bavi održavanjem puteva, te je gotovo nemoguće očekivati da će tada, bilo ko u kratkom roku da prihvati dodatni posao, Komunalno preduzeće „Ravno“ odlučilo je da kupi posipač za so, jer je jedini posipač koji je do sada imalo star više od 40 godina. Kupovina novog bila je preko potrebna zbog redovnog održavanja puteva u zimskom periodu.

Drugi deo sredstava utrošen je za nabavku kompjuterskog softvera i prateće opreme, jer upotreba starog softevra, zbog zastarelosti više nije bila prihvatljiva.