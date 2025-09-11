Srbija

UPOKOJIO SE ŽELJKO LUKIĆ: Slavonac kog su jadrani obožavali

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

11. 09. 2025. u 02:04

ŽELjKO Lukić(59), rođen u Dubovcu, u Zapadnoj Slavoniji, dokazani rodoljub, humanista i omiljen čovek na obe obale Drine, Save i Dunava, upokojio se, kasno sinoć, na beogradskoj Vojnomedicinskoj akademiji, čiji su se lekari požrtvovano i posvećeno borili da mu sačuvaju život od 6. avgusta kada je primljen u tu ustanovu. Njegovo plemenito srce nije izdržalo.

УПОКОЈИО СЕ ЖЕЉКО ЛУКИЋ: Славонац ког су јадрани обожавали

foto V mitrić

Željko nije dočekao ovogodišnji Vukov sabor kom se, svake godine, radova, kao što se radovao svakom odlasku u njemu najmilije svetinje -crkvu u Lipnici, manastiri Čokešina i Tronoša u Jadru i Tavna u Republici Srpskoj.

Vest o njegovoj preranoj smrti potresla je, pored njegovih najmilijih, meštane Runjana, gde se skrasio posle proterivanja sa rodnog ognjišta, sa bratom, majkom i porodicom svoje sestre. Žale ga svi koji su ga iole poznavali sa svih meridijana. Imao je, kako kaže advokat Dušan Tomić, njegov prijatelj iz Sarajeva, "veliko, divno srce koje je kucalo samo ljubav". 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

-Radovao se ljudima i svi smo ga obožavali kao čoveka koji je, u svakoj nevolji, bio kao najrođeniji, a tuđoj radosti se radovao kao svojoj. Bio je i ostaće u svima nama ljudina za sva vremena.

Milog izraza lica, tople reči,  plenio je na svakom koraku, uvek spreman svakom da pomogne, kao što je bila, kako je voleo da kaže, njegova divna majka, koja se upokojila samo što je prešla Savu na putu ka rodnom ognjištu, posle višegodišnjeg izgnanstva.

Željko i njegovi koji su, danas, rasejani po svetu, proterani su ni krivi ni dužni, a u Srbiju su poneli ljubav prema svojoj veri, ikonu Svetoga Jovana i žal za pradedovskim ognjištem. Vredni, umešni, časni i pošteni uspeli su da se skupe. I uvek su bili složni i saborni, onako kako dolikuje časnim Slavoncima.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Radovao se susretima Slavonaca, sa kojima je rado kontaktirao svakodnevno. Na poslednjim susretima u Busujama proglašen je za najboljeg igrača. PO sjajnoj igri pamti ga čitav Jadar i Podrinje, čije je ljude voleo kao i oni njega.

U ovom delu Srbije živeo je malo više nego u rodnom Dubovcu. Zato su ovdašnji ljudi govorili u šali da je najveći Slavonac u Jadru i najveći Jadranin u Slavoniji, gde, posle svega, nije želeo da ide, ali ju je ljubio svim srcem.

Voleo je svoje divne sestre i njihove porodice i uvek im se radovao i ponosio njima kao i oni njime. Uvek je isticao njihovu brigu i pažnju prema njemu, naglašavajući da nikad nije sam, jer su njegovi najmiliji i prijatelji njegov veliki svet u kom uživa u životu.

Željko Lukić će biti sahranjen u subotu na mesnom groblju u Runjanima, kod Loznice, uz svog brata Milana koji se upokojio pre više od osam godina, takođe prerano. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta
Srbija

0 0

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta

Tri škole sa teritorije Opštine Despotovac dobile su novac prikupljen po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta, koji je rešenjem Vlade Republike Srbije, a na predlog Komisije koju je obrazovalo Ministarstvo pravde, raspodeljen na projekte od javnog interesa.

11. 09. 2025. u 12:46

UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)
Srbija

0 0

UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Užicu, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Požegi, uhapsili su J. S. (52) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja.

11. 09. 2025. u 12:37

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!