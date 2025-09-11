UPOKOJIO SE ŽELJKO LUKIĆ: Slavonac kog su jadrani obožavali

ŽELjKO Lukić(59), rođen u Dubovcu, u Zapadnoj Slavoniji, dokazani rodoljub, humanista i omiljen čovek na obe obale Drine, Save i Dunava, upokojio se, kasno sinoć, na beogradskoj Vojnomedicinskoj akademiji, čiji su se lekari požrtvovano i posvećeno borili da mu sačuvaju život od 6. avgusta kada je primljen u tu ustanovu. Njegovo plemenito srce nije izdržalo.

foto V mitrić

Željko nije dočekao ovogodišnji Vukov sabor kom se, svake godine, radova, kao što se radovao svakom odlasku u njemu najmilije svetinje -crkvu u Lipnici, manastiri Čokešina i Tronoša u Jadru i Tavna u Republici Srpskoj.

Vest o njegovoj preranoj smrti potresla je, pored njegovih najmilijih, meštane Runjana, gde se skrasio posle proterivanja sa rodnog ognjišta, sa bratom, majkom i porodicom svoje sestre. Žale ga svi koji su ga iole poznavali sa svih meridijana. Imao je, kako kaže advokat Dušan Tomić, njegov prijatelj iz Sarajeva, "veliko, divno srce koje je kucalo samo ljubav".



-Radovao se ljudima i svi smo ga obožavali kao čoveka koji je, u svakoj nevolji, bio kao najrođeniji, a tuđoj radosti se radovao kao svojoj. Bio je i ostaće u svima nama ljudina za sva vremena.

Milog izraza lica, tople reči, plenio je na svakom koraku, uvek spreman svakom da pomogne, kao što je bila, kako je voleo da kaže, njegova divna majka, koja se upokojila samo što je prešla Savu na putu ka rodnom ognjištu, posle višegodišnjeg izgnanstva.

Željko i njegovi koji su, danas, rasejani po svetu, proterani su ni krivi ni dužni, a u Srbiju su poneli ljubav prema svojoj veri, ikonu Svetoga Jovana i žal za pradedovskim ognjištem. Vredni, umešni, časni i pošteni uspeli su da se skupe. I uvek su bili složni i saborni, onako kako dolikuje časnim Slavoncima.

Radovao se susretima Slavonaca, sa kojima je rado kontaktirao svakodnevno. Na poslednjim susretima u Busujama proglašen je za najboljeg igrača. PO sjajnoj igri pamti ga čitav Jadar i Podrinje, čije je ljude voleo kao i oni njega.

U ovom delu Srbije živeo je malo više nego u rodnom Dubovcu. Zato su ovdašnji ljudi govorili u šali da je najveći Slavonac u Jadru i najveći Jadranin u Slavoniji, gde, posle svega, nije želeo da ide, ali ju je ljubio svim srcem.

Voleo je svoje divne sestre i njihove porodice i uvek im se radovao i ponosio njima kao i oni njime. Uvek je isticao njihovu brigu i pažnju prema njemu, naglašavajući da nikad nije sam, jer su njegovi najmiliji i prijatelji njegov veliki svet u kom uživa u životu.

Željko Lukić će biti sahranjen u subotu na mesnom groblju u Runjanima, kod Loznice, uz svog brata Milana koji se upokojio pre više od osam godina, takođe prerano.