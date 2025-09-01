PAPRIKU SLAVE I SVE MANJE SADE: Nedaleko od Paraćina, 15. "Drenovačkei dane" obeležila brojna nadmetanja

PROGLAŠENjEM pobednika u više takmičarskih kategorija i koncertom narodne muzike završeni su ovogodišnji "Drenovački dani", manifestacija koja se već deceniju i po održava u ovom velikom paraćinskom selu - prvobitno pod nazivom "Paprikijada".

Foto: Z. Rašić

Seoska fešta osmišljena u čast "kraljice povrća" i ovog puta okupila je vrsne paprikare iz Drenovca i okoline. I, dok su štandovi "stenjali" pod prvim ovogodišnjim rodom, posebna komisija obilazila je parcele koje su konkurisale za najbolji zasad i prvo mesto dodelila Davidu Bogdanoviću. Sedmogodišnji Mateja Savić proglašen je za najmlađeg paprikara...

- Nažalost, u Drenovcu je sve manje parcela pod paprikom. Mladi ne žele da se njome bave, a stariji, koji su nekad pravili kuće zahvaljujući ovoj proizvodnji, to više ne mogu zbog godina - kaže Dejan Miladinović, član Opštinskog veća, inače iz pomenutog sela.

Jasmina Milojević, dobitnica prve nagrade za najtežu papriku od 306 grama, potvrđuje da je sadnja u Drenovcu prepolovljena, a u njenom domaćinstvu još i više, jer su papriku nekad gajili na 70, a sada na jedba deset ari.

- Među najvažnijim razlozima su skupa proizvodnja i nedostatak radne snage, a otežan je i plasman na tržištu. Zbog suše, neophodno je i stalno zalivanje, ali mi imamo sistem "kap po kap", pa je i rod dobar. Imaćemo dovoljno za zimnicu, nešto će biti razdeljeno rodbini, a deo je namenjen prodaji - objašnjava Jasmina.

Dušan Stevanović izložio je papriku sa unucima Pavlom i Vukašinom. Nagrađen je za najdužu papriku i on je trenutno najveći proizvođač u Drenovcu.

- Pod ovom proizvodnjom je hekrat zemlje, a radimo svi u kući: supruga, dva sina, dve snaje i unuke. Inače, i ja sam smanjio površine, ali sam zadovoljan rodom. Nije loša ni cena, jer na kruševačkom kvantašu dobijam 150 dinara za kilogram.

A na "Paprikijadi" nije izostalo ni takmičenje proizvođača - rakije. Žiri je za najbolju šljivovicu i voćnu rakiju nagradio Ivana Grujića, dok je Milan Stevanović izložio najkvalitetniju lozovaču. Prvo mesto u pripremi ajvara osvojila je ekipa "Slatki papričići", dok je šampion šahovskog turnira za mlađe osnovce postao Vasilije Lukić.

Foto: Z. Rašić Dušan Stevanović