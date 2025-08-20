SLOBODA NEMA CENU: Obeležena 111 godišnjica Čuvene Cerske bitke iz Prvog svetskog rata

U SPOMEN-KOMPLEKSU "Cerska bitka" u Tekerišu, održana je danas državna ceremonija povodom obeležavanja 111. godišnjice Cerske bitke, koju je predvodila Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije.

foto v mitrić

Pomen cerskim junacima, po tradiciji, služili su sveštenice Eparhije šabačke Srpske pravoslavne crkve, što je vraćeno tek kada je ukinut jednopartijski sistem u Srbiji i nekadašnjoj SFRJ.

U ime domaćina, gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić, podsetila je da je to „prva velika svaeznička pobeda u Prvom svetskom ratu“, posle koje su, u čast srpskim junacima zvona crkve Notr Dam u Parizu zvonila neprekidno 24 časa.

Ime Cera, ime Tekeriša i ime Srbije sada je zlatnim slovima upisano u istoriju slobode i nezavisnosti -rekla je gradonačelnica Loznice. -Srpski narod i srpski vojnik pokazali su svetu da je moguće nadjačati silu snagom duha i verom u slobodu.

Na Ceru, po rečima Lukićeve, „nije odbranjena samo granica, odbranjeno je pravo jednog naroda da postoji, pravo da govori svojim jezikom, pravo da se moli u svojim crkvama, pravo da čuva svoja ognjišta“.

- Ja sam dete ovih krajeva -rekla je Dragana Lukić. -I moji preci su rame uz rame ginuli sa svojim saborcima, jer su znali da sloboda nema cenu.Njihova žrtva nas obavezuje da pamtimo i da nikad ne zaboravimo, jer sloboda nije poklon, ona je zavet.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, koja je pozdravila učesnike skupa, među kojima su mnogi potomci junaka Cera, istakla je da je na tom mestu „srpski opanak pobedio austrougarsku čizmu“.

- Na ovim padinama, u vrele avgustovske dane, pre 111 godina, kao što su ovi, jedan mali narod u gunjevima i opancima ustao je protiv carstva -poručila je ministarka. Ustao je da na prsa prsa primi najveću silu koju je u to doba Evropa imala. Zato Cerska bitka nije bila samo sudar dve vojske .Na ovom mestu odigrao se sudar svetova, sudar vrednosti, sudar civilizacija.Sa jedne strane vojska carevine, koja je unapred slavila pobedu, nadmeno, uverena i gorda da će nas očas posla pokoriti i poraziti i da će da pregazi Srbiju, kao potok travku, i sa druge strane narod čija je kuća svaka dala Ceru po jednog junaka, oca, sina, brata...Narod ponosan u muci, tih u jadima,ali nepolebljiv kada treba da se brani otadžbina rečen da sačuva zavet svojih predaka.

Svaka kuća u tom kraju je, po rečima ministarke Đurđević Stamenkovski, istorija.To je, kako je naglasila, „bio narod koji je znao da sve može da izdrži iako je znao da je cena ostanka previsoka, ali je vrednost sloboe za njega bila važnije“.

- Zato kažu da ispod Cera ne može da niče korov, jer je ovde prolivena krv postala seme pamćenja i slobode -kazala je ministarka. -Zato kada hoćemo da razumemo srpskog čoveka iz ovih krajeva mi moramo da poznajemo sve udese i prilike koje su ga zadesile.Ovde se, nažalost, istorija nije učila iz knjiga iz udžbenika, nego i života, žrtvi, podviga...

Predstavnici Vlade Republike Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Mačvanskog upravnog okruga, gradonačelnici Loznice i Šapca, predsednici okolnih gradova i opština, predstavnici ambasada i udruženja građana koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova položili su vence na spomenik cerskim junacima.Priređen je i prigodan kulturno umetnički program.