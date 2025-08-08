Srbija

EDUKACIJA KLJUČNI FAKTOR: Karavan bezbednosti saobraćaja u Vrnjačkoj Banji

Goran Ćirović

08. 08. 2025. u 12:20

„Krstareći“ gradovima i opštinama širom Srbije, eduktivni Karavan bezbednosti saobraćaja MUP Srbije sa brojnim partnerima i saradnicima i ove godine boravio je u Vrnjačkoj Banji kao jednoj od najposećenijih domaćih turističkih destincija.

ЕДУКАЦИЈА КЉУЧНИ ФАКТОР: Караван безбедности саобраћаја у Врњачкој Бањи

MUP

Cilj ovog karavana je da se građani, a naročito oni najmlađi, edukuju o bezbednom učestvovanju u saobraćaju i značaju poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa, a Vrnjačka Banje je, prema rečima, Branke Kovačević, šefa odseka za prevenciju u Upravi saobraćajne policije, idealno mesto za to imajući u vidu i broj turista i manifestacija koje utiču na pojačan intenzitet saobraćaja.

MUP

 

- Ideja je da na nacionalnom nivou podignemo svest o važnosti bezbednog učešća u saobrćaju – istakla je Branka Kovačević, dodajući da u Srbiji godišnje 500 ljudi nastrada u saobraćajnim udesima, dok oko 3.000 zadobije povrede. - Nije dovoljno samo sankcionisanje, već da svi preuzmemo svoj deo odgovornosti kako bi naši putevi bili bezbedniji.

