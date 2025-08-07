Srbija

PRIJEM ZA USPEŠNOG PLIVAČA: Podrška reprezentativcu Aleksi Kockaru za Svetsko prvenstvo

Рада Шегрт
Rada Šegrt

07. 08. 2025. u 16:48

U Gradskoj kući u Kikindi u četvrtak je priređen prijem za uspešnog plivača, reprezentativca Aleksu Kockara (16), člana Plivačkog kluba „Kikinda“ koji je ostvario normu u disciplini 50 metara leđno i plasirao se na Svetsko prvenstvo za juniore, koje će, od 19. do 24. avgusta, biti održano u Bukureštu.

ПРИЈЕМ ЗА УСПЕШНОГ ПЛИВАЧА: Подршка репрезентативцу Алекси Коцкару за Светско првенство

Foto: R. Šegrt

Uz Kockara je bio i njegov trener u Plivačkom klubu „Velika Kikinda“ Dragan Markovljev. Uz plasman na najveće takmičenje do sada, mladi plivač je nedavno na Letnjem prvenstvu Srbije oborio i državni rekord sa vremenom 26:13 sekundi, a norma za Svetsk prvenstvo bila je 26:23.

Foto: R. Šegrt

Sleva: Markovljev, Kockar i Bogdan

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Osim duplog uspeha na 50 metara, on je i u disciplini 100 metara leđno, osvojio titulu šampiona države u juniorskoj konkurenciji. Čestitke na uspesima i podršku za put u Bukurešt dali su mu gradonačelnik Mladen Bogdan i član Gradskog veća za sport i omladinu Aleksandar Aćimov.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu
Srbija

0 0

NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu

U ZNAK sećanja na policajca Nebojšu Savića iz sela Manjak kod Vladičinog Hana, koji je pre 27 godina poginuo na Kosovu i Metohiji u sukobu sa teroristima OVK, jedna ulica u zavičaju nosiće njegovo ime. Tokom prigodne svečanosti, tablu sa novim nazivom ulice otkrio je Nebojšin sin Milovan, koji se oca i ne seća, jer je tada bio još beba.

07. 08. 2025. u 16:53

SVETA PETKA TRNOVA OKUPLJA POLA REGIONA: Vernici ne zaboravljaju Hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju
Srbija

0 0

SVETA PETKA TRNOVA OKUPLJA POLA REGIONA: Vernici ne zaboravljaju Hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju

KAO i mnogih minulih godina, i ove noći između 7. i 8. avgusta brojni hodočasnici iz regiona - Severne Makedonije, Bugarske, sa Kosova i Metohije... - "slivali" su se ka Hramu Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju. I, svi su želeli da se na praznik Svete Petke Trnove pomole u bogomolji koja je rušena, na čijim temeljima se gradila džamija, a zatim je ponovo postala pravoslavni objekat.

07. 08. 2025. u 16:50

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!