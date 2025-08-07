PRIJEM ZA USPEŠNOG PLIVAČA: Podrška reprezentativcu Aleksi Kockaru za Svetsko prvenstvo

U Gradskoj kući u Kikindi u četvrtak je priređen prijem za uspešnog plivača, reprezentativca Aleksu Kockara (16), člana Plivačkog kluba „Kikinda“ koji je ostvario normu u disciplini 50 metara leđno i plasirao se na Svetsko prvenstvo za juniore, koje će, od 19. do 24. avgusta, biti održano u Bukureštu.

Foto: R. Šegrt

Uz Kockara je bio i njegov trener u Plivačkom klubu „Velika Kikinda“ Dragan Markovljev. Uz plasman na najveće takmičenje do sada, mladi plivač je nedavno na Letnjem prvenstvu Srbije oborio i državni rekord sa vremenom 26:13 sekundi, a norma za Svetsk prvenstvo bila je 26:23.

Foto: R. Šegrt Sleva: Markovljev, Kockar i Bogdan

Osim duplog uspeha na 50 metara, on je i u disciplini 100 metara leđno, osvojio titulu šampiona države u juniorskoj konkurenciji. Čestitke na uspesima i podršku za put u Bukurešt dali su mu gradonačelnik Mladen Bogdan i član Gradskog veća za sport i omladinu Aleksandar Aćimov.