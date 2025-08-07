UŽICE, CENTAR SVETSKOG FOLKLORA: "Licidersko srce", 17. put

Širom sveta poznati, Međunarodni dečiji festival folklora „Licidersko srce“ održaće će se od 15. do 19. avgusta u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu, najavilo je u Udruženje građana „Era“ iz Užica koje priređuje dečiji spektakl u suorganizaciji sa gradom Užicem, predstavništvom Republike Srpske u Srbiji i opštinom Čajetina.

N. Janković

Ove godine, ljubitelji folklora moći će da uživaju u igrama oko hiljadu mladih učesnika iz 11 zemalja sveta: Španije, Meksika, Poljske, Kirgistana, Bugarske, Rusije, Nemačke, Turske, Slovenije, Republike Srpske i Srbije.

Licidersko srce“, 17. po redu, je jedna od najvećih manifestacija u ovom delu Evrope na kojoj se do sada predstavilo više od 14.000 mladih iz 45 zemalja sveta.

- Osim glavnog festivalskog programa, učesnike očekuju brojni prateći sadržaji: folklorna igraonica u kojoj će sa svojim vršnjacima moći da razmene znanja u različitim igrama, humanitarna akcija „Licidersko srce deci“ kroz koju će od prodatih suvenira biti prikupljena sredstva za lečenje dece u Pedijatrijskoj službi Doma zdravlja u Užicu, kao i mnogi drugi programi. Od ove godine izložba nošnji zemalja učesnica seli se iz zatvorenog u prostora na otvoreno i trajaće svih pet dana festivala - rekla je Ivana Cvetković, jedna od organizatora festivala i rukovodilac dečjeg ansambla „Era“.

Otvaranje festivala zakazano je za 15. avgust na Trgu partizana, a prethodiće mu tradicionalno, defile učesnika glavnom ulicom.