DISKRETNI HEROJ BAŠTINE: Izložba posvećena Miloradu Mihailoviću u kraljevačkom muzeju

U okviru Žičkog duhovnog sabora „Preobraženje 2025“, u Galeriji kraljevačkog muzeja, u subotu 16. avgusta, biće otvorena izložba „Diskretni heroj baštine: Milorad Miki Mihailović istoričar umetnosti i direktor Narodnog muzeja Kraljevo“.

Narodni muzej Kraljevo

Milorad Mihailović bio je prvi istoričar umetnosti, kustos Umetničke zbirke Narodnog muzeja u Kraljevu i direktor ove ustanove u periodu 1979. do 1995. godine, kada je iznenada preminuo.

Autori izložbe posvećene jednom od najznačajnijih kustosa kraljevačke muzejske ustanove koju je šesnaest godina na njenom čelu uspešno vodio, su dr Tatjana Mihailović, muzejski savetnik i Dragan Drašković, muzejski savetnik u penziji.