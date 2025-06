RADOVI NA "ŠTRANDU" : Promena autobuskih linija u novosadskom javnom prevozu

ZBOG radova u zoni autobuske okretnice "Štrand", na Limanu jedan, od petka, 27. juna pa sve do 9. jula, privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj 1 i 8 u Novom Sadu.

S.B.

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, tako će na Liniji 1, sa autobuskog stajališta Narodnog fronta – Fruškogorska, autobusi saobraćati pravo do Bulevara oslobođenja, skretati desno na Bulevar cara Lazara pa do kružnog toka i dalje nastavljati redovnom trasom.

U smeru sa Limana, preko Centra do Klise, već na raskrsnici Fruškogorske i Narodnog fronta autobusi skretati do autobuskog stajališta na tom uglu, gde će se čekati vreme do narednog polaska.

Na liniji 8, u smeru Novo naselje – Centar – Liman jedan, autobusi će od kružnog toka na Limanu nastavljati pravo Bulevarom cara Lazara, skretati levo na Bulevar oslobođenja, pa u Ulicu Narodnog fronta i u Fruškogorsku ulicu, do autobuskog stajališta na uglu sa Jirečekovom ulicom, gde će čekati vreme do narednog polaska.

U smeru sa Limana jedan, preko Centra do Novog naselja, autobusi će od stajališta Fruškogorska – Jirečekova, gde se čeka vreme polaska, saobraćati redovnom trasom prema Novom naselju.