KADA SEDNE U TRAKTOR, CEO SVET JE NJEN: Dragica Stanojević iz Radošina kod Svilajnca, jedna od retkih žena koja sama obrađuje zemlju

DRAGICA Stanojević (60) iz Radošina kod Svilajnca ne samo jedina žena u okolini koja sama obrađuje imanje, već sama planira, brine o svemu, snabdeva, sprema slave, ali ne propušta ni zabave, na kojima izgleda tako elegantno, da niko ne bi poverovao da se bavi poljoprivredom.

Foto:Z.Gligorijević

Dragica je nesumnjivo jedna od žena u Srbiji koje razbija stereotipe. Ona je vlasnica poljoprivrednog gazdinstva, na kome živi sa majkom Radojkom (82). Ova vredna žena, koja daje maksimum u svemu što radi i koja je perfekcionista, već četvrt veka sama planira šta će da sadi na pet hektara, kada će šta da proda, ore, tanjira, drljači, balira, grabulja i tovari seno, prevozi kukuruz, prska vinograd, uzgaja tovljenike, prasad i kokoške.

- Oranje u ravnici za mene nije ništa strašno. Jedino plug mora da mi bude dobro naštelovan zato što njiva neće da je odradiš bilo kako. Idem trećom sporom brzinom, na kraju njive podižem plug, opet ga spuštam u brazdu. Sve ostalo radi se na isti kalup. Nemam pomoć ni od koga - kaže Dragica.

Ne samo što su njene njive uvek obrađene, već, kako ne podnosi korov, pokosi sve oko njiva, pa čak i sadi cveće po obodima, jer uživa u lepom prizoru. Originalna je i po tome što ne radi na njivi bez muzike. Ranije je nosila tranzistor, a sada džuboks. Bez muzike, veli, ne valja da se radi, a dešava se da i zapeva uz dobru pesmu.

- To je posao od jutra do mraka. U njivu mora da se porani, a pre toga završim sve kućne poslove. Ustajem čim grane sunce. Kad se vratim s njive, opet me čekaju kućni poslovi. Ali, ako njivu ispustiš, ne možeš da je "povratiš" i padneš na dno - ocenjuje Dragica i dodaje da neko treba da misli na seljake i ad ih ne zapostavlja.

Loša računica NA pet hekatara uzgaja pšenicu, kukuruz i detelinu. Imala je četrdesetak svinja, prodavala je tovljenike i prasad, ali kako više nema računicu, smanjila je na pola. - Ranije sam jedno prase prodavala po 100 evra, a sada četiri za 250. Tovljenike sam prodavala po 270 dinara po kilogramu, a sada su 180. Koncentrat je poskupeo, a cene svinja pale. Kako da opstanem? - kaže Dragica.

Poljoprivredu je zavolela od malena i posle osnovne škole želela je da obrađuje imanje. Pokojni otac Mladen naučio ju je da vozi traktor kada je imala 14 godina. Prvo je vozila samo kada je on uz nju, a onda se osamostalila. Otac joj je prepustio poslove, o svemu je sama brinula. Kada je sa suprugom Radojkom otišao u inostranstvo, celo domaćinstvo bilo je na Dragičinim plećima.

Ne propušta proslave DRAGICA, koja ima savremenu i uvek doteranu frizuru, kaže da ne propušta proslave i zabave za koje se satima doteruje da bi potpuno promenila svoj imidž. Iako je čitav dan bila na njivi, ona se dotera i ode u provod. U njivi je, veli, obična žena, ali za doterivanje daje maksimum, te niko ne bi rekao da se bavi poljoprivredom. Tokom verskih praznika ne radi u polju, već obilazi manastire. Trudi se da joj se život ne svede na kuću i njivu.

- Traktor je uživancija. Vidim ceo svet kada ga vozim. Sve što sam starija, sve više volim da radim na traktoru. Vozim i auto, ali to je potpuno drugačiji osećaj. Kada vidim nekog komšiju koju u 80. godini vozi traktor, poželim da i ja doživim njegove godine na toj poljoprivrednoj mašini - kaže kroz osmeh.