Svet

OGLASIO SE TRAMP NAKON NAPADA NA VENECUELU: Maduro uhvaćen i prebačen iz zemlje

Ana Đokić

03. 01. 2026. u 10:26

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je serija eksplozija potresla Venecuelu i potvrdio da su SAD izvele napade.

ОГЛАСИО СЕ ТРАМП НАКОН НАПАДА НА ВЕНЕЦУЕЛУ: Мадуро ухваћен и пребачен из земље

Novosti

- Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji! - naveo je Tramp.

Sve informacije o situaciji u Venecueli možete ispratiti na našem BLOGU UŽIVO.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: Cilj napada bila Putinova rezidencija - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona
Svet

0 0

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: "Cilj napada bila Putinova rezidencija" - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona

VISOKI ruski vojni zapovednik predao je u četvrtak američkom vojnom atašeu predmet za koji se tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice i koji navodno sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Podsetimo, Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa. Ukrajina ovo negira.

02. 01. 2026. u 13:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAKON TRI DECENIJE: Ceca ponovo nosi PRSTEN kojim ju je Arkan verio - vredi milione (FOTO)

NAKON TRI DECENIJE: Ceca ponovo nosi PRSTEN kojim ju je Arkan verio - vredi milione (FOTO)