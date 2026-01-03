OGLASIO SE TRAMP NAKON NAPADA NA VENECUELU: Maduro uhvaćen i prebačen iz zemlje

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je serija eksplozija potresla Venecuelu i potvrdio da su SAD izvele napade.

Novosti

- Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji! - naveo je Tramp.

Sve informacije o situaciji u Venecueli možete ispratiti na našem BLOGU UŽIVO.

Uskoro opširnije