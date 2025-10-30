Tenis

IZNENAĐENJE U PARIZU: Eliminisan četvrti teniser sveta

Časlav Vuković

30. 10. 2025. u 18:15

IZNENAĐENjE na turniru iz serije 1000 u Parizu priredio je Aleksander Bublik koji je pobedio Tejlora Frica sa 7:6(5), 6:2.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ У ПАРИЗУ: Елиминисан четврти тенисер света

FOTO: Profimedia

Nakon najboljeg na svetu, Karlosa Alkaraza i 4. na ATP listi je završio učešće na pomenutom Mastersu, pošto je Kazahstanac zasluženo slavio.

Možda bi ishod bio drugačiji da je Amerikanac bio bolji u završnici prvog seta. On je najpre u 10, a potom i u 12. gemu propustio po dve brejk prilike. Za to je kažnjen gubitkom taj-brejka i seta.

Nakon toga je Fric potonuo, to je iskoristio 16. na ATP listi, dva puta je protivniku oduzeo servis i trijumfovao posle jednog sata i 28 minuta.

Bublik će u četvrtfinalu igrati protiv šestog nosioca Australijanca Aleksa de Minora.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja