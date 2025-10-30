IZNENAĐENJE U PARIZU: Eliminisan četvrti teniser sveta
IZNENAĐENjE na turniru iz serije 1000 u Parizu priredio je Aleksander Bublik koji je pobedio Tejlora Frica sa 7:6(5), 6:2.
Nakon najboljeg na svetu, Karlosa Alkaraza i 4. na ATP listi je završio učešće na pomenutom Mastersu, pošto je Kazahstanac zasluženo slavio.
Možda bi ishod bio drugačiji da je Amerikanac bio bolji u završnici prvog seta. On je najpre u 10, a potom i u 12. gemu propustio po dve brejk prilike. Za to je kažnjen gubitkom taj-brejka i seta.
Nakon toga je Fric potonuo, to je iskoristio 16. na ATP listi, dva puta je protivniku oduzeo servis i trijumfovao posle jednog sata i 28 minuta.
Bublik će u četvrtfinalu igrati protiv šestog nosioca Australijanca Aleksa de Minora.
