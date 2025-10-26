Tenis

RUSIJA U NEVERICI: NJena najveća mlada zvezda sporta ima psihičke probleme

Новости онлине

26. 10. 2025. u 21:58

Najnovije vesti iz sporta iznenadile su Rusiju.

РУСИЈА У НЕВЕРИЦИ: Њена највећа млада звезда спорта има психичке проблеме

FOTO: Tanjug/AP

U pitanju su psihički problemi u koje je upala velika, a još uvek vrlo mlada zvezda ruskog i svetskog sporta, teniserka Mira Andrejeva.

Evo kako je o tome javio ruski portal "Meš":

"Mira Andrejeva će propustiti najvažniji turnir sezone – VTA finale. Zbog problema sa mentalnim zdravljem, Ruskinja je izgubila brojne mečeve, pala na rang listi i neće putovati u Rijad. Čak ni svakodnevne sesije sa psihologom nisu pomogle.

Zbog ponovljenih poraza i emocionalnih slomova tokom mečeva, Andrejeva je izgubila poene na rang listi i pala je na deveto mesto u šampionskoj trci.

Roditelji teniserke su podigli uzbunu još letos, nakon što su primetili promene u ponašanju svoje ćerke, ali nisu uspeli da spasu sezonu.

Mirino mesto na turniru u Rijadu zauzeće Jelena Ribakina, Moskovljanka koja nastupa za Kazahstan", ističe pomenuti medij.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!