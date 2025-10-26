RUSIJA U NEVERICI: NJena najveća mlada zvezda sporta ima psihičke probleme
Najnovije vesti iz sporta iznenadile su Rusiju.
U pitanju su psihički problemi u koje je upala velika, a još uvek vrlo mlada zvezda ruskog i svetskog sporta, teniserka Mira Andrejeva.
Evo kako je o tome javio ruski portal "Meš":
"Mira Andrejeva će propustiti najvažniji turnir sezone – VTA finale. Zbog problema sa mentalnim zdravljem, Ruskinja je izgubila brojne mečeve, pala na rang listi i neće putovati u Rijad. Čak ni svakodnevne sesije sa psihologom nisu pomogle.
Zbog ponovljenih poraza i emocionalnih slomova tokom mečeva, Andrejeva je izgubila poene na rang listi i pala je na deveto mesto u šampionskoj trci.
Roditelji teniserke su podigli uzbunu još letos, nakon što su primetili promene u ponašanju svoje ćerke, ali nisu uspeli da spasu sezonu.
Mirino mesto na turniru u Rijadu zauzeće Jelena Ribakina, Moskovljanka koja nastupa za Kazahstan", ističe pomenuti medij.
