KAKAV SUNOVRAT SRBINA! Izgubio od 329. igrača sveta, a nedavno ga razbio i Hrvat bez ATP pobede u životu

DEBAKL je blaga reč za ono kroz šta prolazi srpski teniser!

Foto: Profimedia

Kriza forme Dušana Lajovića se nastavlja. Posle poraza od Luke Mikruta, Hrvata bez ATP pobede srpski teniser doživeo je novu blamažu, ovog puta na čelendžeru u Valensiji, gde je u drugom kolu izgubio od Nemca Henrija Skvira rezultatom 6:3, 0:6, 4:6 posle sat i 51 minut igre.

Lajović je dobro započeo meč, osvojio prvi set i delovalo je da će rutinski izboriti plasman u narednu rundu, ali je potom potpuno nestao sa terena, dozvolivši protivniku, trenutno 329. igraču sveta, da preokrene i dođe do senzacionalne pobede.

FOTO: . EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ovo je nastavak loše serije za 34-godišnjeg Srbina, koji je pre samo nedelju dana eliminisan i na čelendžeru u Bragi, gde ga je savladao hrvatski teniser sa 242. mesta ATP liste.

Lajović je u prvom kolu Valensije uspeo da savlada "laki luzera" Pereiru, ali je već u sledećem susretu ponovo razočarao. Njegov pad na ATP listi se nastavlja, pa je trenutno 126. igrač planete, što je njegov najniži plasman u poslednjih nekoliko godina.