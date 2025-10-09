Tenis

KAKAV SUNOVRAT SRBINA! Izgubio od 329. igrača sveta, a nedavno ga razbio i Hrvat bez ATP pobede u životu

09. 10. 2025. u 08:25

DEBAKL je blaga reč za ono kroz šta prolazi srpski teniser!

Kriza forme Dušana Lajovića se nastavlja. Posle poraza od Luke Mikruta, Hrvata bez ATP pobede srpski teniser doživeo je novu blamažu, ovog puta na čelendžeru u Valensiji, gde je u drugom kolu izgubio od Nemca Henrija Skvira rezultatom 6:3, 0:6, 4:6 posle sat i 51 minut igre. 

Lajović je dobro započeo meč, osvojio prvi set i delovalo je da će rutinski izboriti plasman u narednu rundu, ali je potom potpuno nestao sa terena, dozvolivši protivniku, trenutno 329. igraču sveta, da preokrene i dođe do senzacionalne pobede.

Ovo je nastavak loše serije za 34-godišnjeg Srbina, koji je pre samo nedelju dana eliminisan i na čelendžeru u Bragi, gde ga je savladao hrvatski teniser sa 242. mesta ATP liste.

Lajović je u prvom kolu Valensije uspeo da savlada "laki luzera" Pereiru, ali je već u sledećem susretu ponovo razočarao. Njegov pad na ATP listi se nastavlja, pa je trenutno 126. igrač planete, što je njegov najniži plasman u poslednjih nekoliko godina.

