KAKAV MEČ U ŠANGAJU: Medvedev konačno pobedio Amerikanca, posle velike borbe se domogao četvrtfinala

MUČIO se Danil Medvedev, ali konačno je iz trećeg pokušaja uspeo da pobedi Lirnera Tijena posle velike borbe sa 7:6(6), 6:7(1), 6:4.

FOTO: Profimedia

Amerikanac je u prva dva okršaja savladao Rusa i tako pokazao da mu odgovara stil igre Moskovljanina. Ipak, treći put nije uspeo i morao je posle dva sata i 55 minuta velike borbe da čestita 18. na ATP listi.

Medvedev je prvi set dobio u taj-brejku, a mogao je da ga reši ranije. Napravio je brejk u devetom gemu i servirao je za vođstvo, ali je dozvolio rivalu da vrati izgubljeno. To ga na kraju nije koštalo, pošto je osvojio uvodni deo meča.

Drugi set je rešen takođe u 13. gemu, no ovoga puta ga je dobio 36. teniser sveta i to veoma ubedljivo prepustivši Danilu samo jedan poen.

Veoma uzbudljiv je bio i odlujući segment duela. Opet je osvajač Ju-Es opena iz 2021. godine u devetom gemu rivalu oduzeo servis, ali je za razliku od prvog seta dobio svoj servis gem, što je značilo da je dobio i meč.

Medvedev će u četvrtfinalu Šangaja igrati protiv sedmog nosioca, Australijanca Aleksa de Minora.

