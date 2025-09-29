Tenis

SINER NASTAVLJA DA GAZI! Italijan u polufinalu Pekinga

Новости онлине

29. 09. 2025. u 10:10

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Mađara Fabijana Marošana 6:1, 7:5.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Meč je trajao jedan sat i 21 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Marošan nalazi na 57. mestu ATP liste.

Italijanski teniser će u polufinalu igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora kome je Čeh Jakub Menšik predao meč zbog povrede pri rezultatu 4:1.

U preostala dva četvrtfinala kasnije danas sastaće se Lorenco Muzeti (Italija) - Lerner Tijen (SAD) i Aleksandar Zverev (Nemačka) - Danil Medvedev (Rusija).

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.

