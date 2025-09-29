SINER NASTAVLJA DA GAZI! Italijan u polufinalu Pekinga
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Mađara Fabijana Marošana 6:1, 7:5.
Meč je trajao jedan sat i 21 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Marošan nalazi na 57. mestu ATP liste.
Italijanski teniser će u polufinalu igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora kome je Čeh Jakub Menšik predao meč zbog povrede pri rezultatu 4:1.
U preostala dva četvrtfinala kasnije danas sastaće se Lorenco Muzeti (Italija) - Lerner Tijen (SAD) i Aleksandar Zverev (Nemačka) - Danil Medvedev (Rusija).
ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.
