ŽREB ZA DEJVIS KUP: Evo ko će na teren za Srbiju protiv Turske

ODRŽAN žreb za predstojeći Dejvis Kup meč Srbija – Turska u Nišu.

FOTO: A. Ilić

Prvog dana – u petak, od 16 časova takmičenje će otvoriti naš najbolji igrač Miomir Kecmanović u meču protiv drugog po rangu igrača iz Turske – Ergija Kirkina.

Dvadeset minuta po okončanju uvodnog meča - poslednji meč prvog dana će odigrati drugi reket Srbije Hamad Međedović i trenutno najbolji turski teniser Janki Erel.

Drugi dan bi trebao da sadrži 3 meča, a počeće u 12 časova sudarom dublova Ivana i Mateja Sabanova (Srbija) protiv turskog para Azkara – Tirker. 30 minuta po završetku dublova na teren će izaći takmičari u singlu Kecmanović – Eral i zatim Međedović – Kirkin.