Tenis

ŽREB ZA DEJVIS KUP: Evo ko će na teren za Srbiju protiv Turske

Новости онлине

11. 09. 2025. u 14:30

ODRŽAN žreb za predstojeći Dejvis Kup meč Srbija – Turska u Nišu.

ЖРЕБ ЗА ДЕЈВИС КУП: Ево ко ће на терен за Србију против Турске

FOTO: A. Ilić

Prvog dana – u petak, od 16 časova takmičenje će otvoriti naš najbolji igrač Miomir Kecmanović u meču protiv drugog po rangu igrača iz Turske – Ergija Kirkina.

Dvadeset minuta po okončanju uvodnog meča - poslednji meč prvog dana će odigrati drugi reket Srbije Hamad Međedović i trenutno najbolji turski teniser Janki Erel.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Drugi dan bi trebao da sadrži 3 meča, a počeće u 12 časova sudarom dublova Ivana i Mateja Sabanova (Srbija) protiv turskog para Azkara – Tirker. 30 minuta po završetku dublova na teren će izaći takmičari u singlu Kecmanović – Eral i zatim Međedović – Kirkin.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!