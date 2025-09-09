TEŠKA ODLUKA! Sedmi teniser sveta završio sezonu zbog povrede
Sedmi teniser sveta, Džek Drejper, zbog povrede ruke propušta ostatak sezone.
On je na društvenoj mreži Instagram podelio vest da završava sezonu.
- Nažalost, povreda moje ruke je nešto što zahteva odmor, a to znači da ću propustiti ostatak 2025. Jako mi je teško da prihvatim tako nešto jer sam imao neverovatan momentum ove godine, igrao sam zaista dobar tenis. Opet, prolazio sam kroz ovo i ranije i uvek sam iz toga izlazio jači, jer sam motivisan da ispunim svoj igrački potencijal -poručio je Drejper.
