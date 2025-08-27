"NIJE BILO BAŠ SJAJNO": Novak Đoković se oglasio nakon pobede nad Amerikancem
Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je večeras posle plasmana u treće kolo US Opena da nije igrao dobro od početka meča protiv Amerikanca Zaharija Svajde.
Đoković je pobedio Svajdu rezultatom 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 i tako prošao u treće kolo US Opena.
- Nije baš bilo sjajno, nisam igrao najbolji tenis od samog početka. Zakari je igrao kvalitetan tenis u pojedinim fazama, čestitam mu. Za njega je važno i dobro što je i pored problema sa povredom ostao na terenu, gurao me je da igram najbolje moguće - rekao je Đoković na terenu posle meča.
On je naveo da se na grend slemovima oseća komfornije na terenu kako turnir odlazi u završnicu.
- Od velike važnosti je oporavak posle teških mečeva, to su rutinske stvari. Hvala svima koji ste danas došli da me bodrite - izjavio je srpski teniser.
Đoković će u trećem kolu US Opena igrati protiv pobednika meča između Britanca Kamerona Norija i Argentinca Fransiska Komesane.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
