DOBICI PREKO NEKRETNINA, TRGOVINE ANTIKVITETIMA Astro savet za ponedeljak 29. decembar: Evo na koja 4 znaka utiče trigon Meseca i Venere
JEDNOM mesečno, Mesec se nađe u Biku, znaku ljubavi i novca, ali ne pravi iste aspekte sa tranzitnim planetama, jer one menjaju znake.
Tako ovog meseca, odnosno 29. decembra, Mesec pravi trigon sa Venerom (koja upravlja Bikom) u Jarcu, koji donosi dobitke preko nekretnina, trgovine prehrambenim namirnicama, antikvitetima...
Mesec je egzaltiran u Biku što znači da u njemu pokazuje najbolje osobine - emocionalnu stabilnost, strastvenost, senzualnost, sentimentalnu i romantičnu prirodu, ljubav prema domu i porodici. Ali ovaj Mesec takođe daje ljubomoru, posesivnost, tvrdoglavost, naročito zbog toga što pravi kvadrat s Plutonom.
Današnje aspektr će najviše osetiti fiksni znaci - Bikovi, Vodolije, Škorpije i Lavovi.
Preporučujemo
JEDNOSTAVNO JE: Stručnjaci kažu da će vas ovo odmah učiniti harizmatičnijim
28. 12. 2025. u 20:00
MESTO NA KOME NE TREBA DA ČUVATE PARFEM: Posebno je važno tokom zimskog perioda
28. 12. 2025. u 19:00
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO DANAS IZGLEDA ALjOŠA VUČKOVIĆ Glumica objavila snimak iz pozorišta: "Veliki i dobri naš!"
GLUMICA Dragana Mićalović dirnula je pratioce objavom na društvenim mrežama, gde je podelila emotivan snimak legendarnog glumca Aljoše Vučkovića iz pozorišta. Na videu se vidi kako glumac peva na sceni.
28. 12. 2025. u 08:48
Komentari (0)