Panorama

DOBICI PREKO NEKRETNINA, TRGOVINE ANTIKVITETIMA Astro savet za ponedeljak 29. decembar: Evo na koja 4 znaka utiče trigon Meseca i Venere

Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 12. 2025. u 07:00

JEDNOM mesečno, Mesec se nađe u Biku, znaku ljubavi i novca, ali ne pravi iste aspekte sa tranzitnim planetama, jer one menjaju znake.

ДОБИЦИ ПРЕКО НЕКРЕТНИНА, ТРГОВИНЕ АНТИКВИТЕТИМА Астро савет за понедељак 29. децембар: Ево на која 4 знака утиче тригон Месеца и Венере

Foto: Profimedia

Tako ovog meseca, odnosno 29. decembra, Mesec pravi trigon sa Venerom (koja upravlja Bikom) u Jarcu, koji donosi dobitke preko nekretnina, trgovine prehrambenim namirnicama, antikvitetima...

Mesec je egzaltiran u Biku što znači da u njemu pokazuje najbolje osobine - emocionalnu stabilnost, strastvenost, senzualnost, sentimentalnu i romantičnu prirodu, ljubav prema domu i porodici. Ali ovaj Mesec takođe daje ljubomoru, posesivnost, tvrdoglavost, naročito zbog toga što pravi kvadrat s Plutonom.

Današnje aspektr će najviše osetiti fiksni znaci - Bikovi, Vodolije, Škorpije i Lavovi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OPLAKUJEM LEGENDU: Emotivna objava predsednika Francuske, Makron žali za preminulom Brižit

"OPLAKUJEM LEGENDU": Emotivna objava predsednika Francuske, Makron žali za preminulom Brižit