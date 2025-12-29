VREME DANAS LEPŠE NEGO JUČE: Pretežno sunčano i malo toplije
VREME u Srbiji ujutru hladno, a u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje jak, zapadni i jugozapadni.
Najniža dnevna temperatura od -6 do 2, a najviša od 4 do 9 stepeni.
Vreme u Beogradu
U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, duvaće slab do umeren, zapadni i jugozapadni vetar.
Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.
Vreme narednih dana
U narednih sedam dana zadržaće se hladno vreme, u nekim delovima zemlje sa kratkotrajnim snegom.
(Sputnjik)
