VREME DANAS LEPŠE NEGO JUČE: Pretežno sunčano i malo toplije

29. 12. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji ujutru hladno, a u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje jak, zapadni i jugozapadni.

Foto: Tanjug/Tanja Valić

Najniža dnevna temperatura od -6 do 2, a najviša od 4 do 9 stepeni.

Vreme u Beogradu

U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, duvaće slab do umeren, zapadni i jugozapadni vetar.

Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.

Vreme narednih dana

U narednih sedam dana zadržaće se hladno vreme, u nekim delovima zemlje sa kratkotrajnim snegom.

(Sputnjik)

